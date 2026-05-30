Una mujer de 36 años ha denunciado una violación y agresión sexual en Baiona, en un bar cerca del barrio Cam de Prats, según ha informado la fiscalía de Baiona.

Los hechos ocurrieron el miércoles, cuando un hombre, de 42 años, se acercó a la mujer y le ofreció una copa. Posteriormente le ofreció llevarla a casa, a lo que ella accedió.

Sin embargo, en lugar de parar en su domicilio, continuó conduciendo hasta su casa, donde la violó y agredió sexualmente.

La víctima presentó una denuncia en la comisaría ese mismo día, y fue atendido por un médico en el hospital.

El juez ha decretado prisión preventiva para el acusado de violación y agresión sexual. No tenía antecedentes policiales.