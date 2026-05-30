VIOLENCIA MACHISTA
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Una mujer denuncia una violación en Baiona

Los hechos ocurrieron el miércoles, en un bar cerca del barrio Cam de Prats, cuando un hombre, de 42 años, se acercó a la mujer. El juez ha decretado prisión preventiva para el acusado, que no tenía antecedentes policiales.
Euskaraz irakurri: Emakume batek bortxaketa salatu du Baionan
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EITB

Última actualización

Una mujer de 36 años ha denunciado una violación y agresión sexual en Baiona, en un bar cerca del barrio Cam de Prats, según ha informado la fiscalía de Baiona.

Los hechos ocurrieron el miércoles, cuando un hombre, de 42 años, se acercó a la mujer y le ofreció una copa. Posteriormente le ofreció llevarla a casa, a lo que ella accedió. 

Sin embargo, en lugar de parar en su domicilio, continuó conduciendo hasta su casa, donde la violó y agredió sexualmente.

La víctima presentó una denuncia en la comisaría ese mismo día, y fue atendido por un médico en el hospital.

El juez ha decretado prisión preventiva para el acusado de violación y agresión sexual. No tenía antecedentes policiales. 

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.

Baiona Víctimas de violencia machista Violencia machista Denuncias Sociedad

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