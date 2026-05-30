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Mikel Erentxun celebra el aniversario de Duncan Dhu en el festival Miramar Gauak

Mikel Erentxun celebra el aniversario de Duncan Dhu en el festival Miramar Gauak
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mikel Erentxunek Duncan Dhu taldearen urteurrena ospatu du Miramar Gauak jaialdian
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EITB

Última actualización

Los jardines con vistas a la bahía de La Concha han acogido este viernes a Mikel Erentxun con el Duncan Dhu Tour, para celebrar los 40 años de la banda recordando sus canciones más populares.

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