Las acusaciones particulares solicitan hasta 25 años de prisión para los acusados de la muerte de Lukas Agirre

Decimosexta y última sesión del juicio por la muerte del joven hernaniarra Lukas Agirre, el joven que murió apuñalado en San Sebastián el día de Navidad de 2022. Las acusaciones particulares han dado a conocer su informe final, en el que han dado por "probados" los hechos y han calificado de "incuestionable" la autoría de la muerte de Agirre. Así, han solicitado 25 años de prisión para el acusado principal, presunto autor material de los navajazos, y para el presunto colaborador esencial por ser dueño de la navaja, y 3 años para la tercera acusada por presuntamente encubrirlos, mientras que la Fiscalía solicita 22 para los dos primeros y tres también para ella.

Iñigo Iruin, el abogado de la madre de Lukas Agirre, Zuriñe Izko, que se ha dirigido al jurado popular para subrayar que "la prueba practicada es suficiente para que reconstruyan el relato" y hagan "justicia". A ello ha añadido que Izko y su famila no buscan "una sentencia ejemplar", su objetivo no es la "venganza", sino que "se haga justicia".



Sobre las declaraciones autoinculpatorias de los dos acusados, cuya validez "trataron de cuestionar" sus defensas "diciendo que fueron inducidas por el jefe de operaciones de la Ertzaintza en el calabozo", Iruin ha subrayado que sus "manifestaciones espontáneas y voluntarias" tienen "plena validez y eficacia" y "no tienen tacha alguna" como así lo dictaminó una sentencia ratificada por el TSJPV.

Hechos "probados"

A continuación, Iruin ha detallado los hechos que considera "probados", como la presencia de los tres acusados en Okendo, que la sangre que allí había era "toda" de la víctima, el arma encontrada en un contenedor de obra de la calle Idiaquez, también con sangre de Lukas Agirre o el hallazgo de la zapatilla del principal acusado también con sangre de Agirre en la zona ajardinada de Okendo. A ello ha añadido el mechero encontrado en Okendo con huellas del principal acusado, el recorrido que hizo aquella noche registrado por el dispositivo telemático que llevaba, la zapatilla que le prestó su amigo y acusado de colaborador del crimen en un contenedor o "la actitud pacífica" que mantuvo la víctima aquella noche.



Para Irun en el lugar de los hechos hay "dos escenas": la primera, la pelea entre amigos de la víctima y el segundo acusado junto a la balaustrada del hotel en Okendo, donde se encontraron las llaves, móvil y cartera de este procesado; y otra en la zona ajardinada de la plaza donde, según él, tuvo lugar la agresión "sorpresiva e inesperada" del acusado principal, cuya autoría es "incuestionable", a Agirre, al que acomete "por detrás" sin que tuviera tiempo para reaccionar, ya que no presentaba "lesiones de defensa".



Respecto al presunto colaborador del crimen, para Irun queda acreditado que es propietario de la navaja, ya que así lo confesó tanto él como el otro acusado, que la entregó al acusado principal y que era "consciente de la situación de riesgo que estaba generando" para los amigos de Lukas Agirre, como, a su juicio, también lo era la tercera acusada. Por otro lado, ha señalado que los acusados tenían "conciencia situacional" de lo que ocurría y estaban capacitados para "percibir, comprender e incluso tomar decisiones" pese haber consumido drogas y alcohol.

Sobre la tercera acusada, la abogada del padre de Lukas Agirre, Kistiñe Lujambio, ha considerado que hay "pruebas suficientes y contundentes" contra ella, a la que acusan de encubridora, ya que "podía haber colaborado" contando lo que vio porque estaba "presente" en la escena. "Era sencillo", ha indicado.



Las defensas piden la absolución

Por su parte, las defensas de los acusados han solicitado la absolución de todos ellos.

El presunto autor material del asesinato ha hecho uso de su derecho a la última palabra para expresar sus condolencias a la familia del joven. "Nadie quería que pasara lo que pasó esa noche y lo siento de corazón de verdad", ha señalado. Asimismo, ha subrayado que la navaja no era suya.

También la tercera acusada ha tomado la palabra para dar su "más sentido pésame" a la familia de Lukas Agirre por su "pérdida irreparable". Según ha destacado, ella también es madre y ha pasado "cuatro años muy duros", con un "hate brutal", por lo que dejó de llevar a su hija a la guardería y ha tenido miedo de salir a la calle.