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La madre de Lukas Agirre pide "una condena justa" para los dos acusados de la muerte

Zuriñe Izko ha deseado a los dos acusados que puedan "deshacerse de esa violencia y ese odio que tienen dentro".
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La sala de la Audiencia de Gipuzkoa, que acoge el juicio de Lukas Agirre. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Lukas Agirreren amak "bidezko zigorra" eskatu du heriotzaren ardura leporatzen dioten bi akusatuentzat
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Agencias | EITB

Última actualización

Zuriñe Izko, madre de Lukas Aguirre, el joven que murió acuchillado el día de Navidad de 2022 en San Sebastián, ha reclamado este martes "una condena justa" para los dos acusados del crimen, durante el juicio con jurado que sigue por estos hechos en la Audiencia de Gipuzkoa.

"Me gustaría que estas dos personas, que hicieron lo que hicieron, cumplan una condena justa y que pudieran deshacerse de esa violencia y ese odio que tienen dentro y que han causado tanto daño a tanta gente, también a ellos mismos y a sus familias", ha dicho Izko en una declaración que ha conmovido al jurado y a gran parte del público presente.

Visiblemente afectada por la emoción, Izko ha detallado cómo despidió aquella noche a su hijo, al que ha descrito como una persona "sensible" y con la vida hecha. : "Le di un abrazo, dos besos, le dije que se lo pasara bien y que estaba muy guapo. Y no le volví a ver". 

"No sé si algún día volveré a tener una vida plena pero doy las gracias a todas las personas que me están apoyando". "Todos los días tengo muestras de cariño", ha explicado Izko ante las decenas de personas que la han arropado entre el público de la sala de vistas, donde no han estado presentes los acusados para evitar la confrontación visual con ella. 

Juicios Asesinatos Hernani Donostia-San Sebastián Titulares de Hoy Gipuzkoa Sociedad

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