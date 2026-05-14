Los pediatras del Hospital Universitario de Cruces (Bizkaia) han expresado su “enorme preocupación” por el aumento de los problemas de salud mental en niños y niñas menores de 14 años atendidos en Urgencias.

Según los datos del propio centro, en la última década las urgencias por salud mental han crecido un 10 % anual, con un incremento sostenido de casos de ansiedad (un 9 %) y crisis de agresividad (un 13 %).

En ese mismo periodo, los intentos de suicidio en menores de 14 años han aumentado un 22 % anual de media en la útlima década en el hospital de Cruces, uno de los principales centros de referencia en Euskadi.

Los especialistas advierten de la aparición de perfiles cada vez más complejos y subrayan la necesidad de una formación específica en urgencias pediátricas para poder abordar este tipo de casos.

Además, alertan de que las Urgencias actúan como “termómetro social” y reflejan cambios profundos en la salud mental infantil, que requieren más recursos, coordinación y prevención.

Estos datos se han abordado durante la XXX Reunión Anual de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría, que se celebra en Bilbao hasta el sábado y reúne a más de 1000 profesionales y cerca de 700 trabajos científicos sobre salud infantil y atención urgente.