HAURREN OSASUNA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Adingabeen suizidio-saiakerak % 22 handitu dira urteko batez beste azken hamarkadan

Pediatriako larrialdietako zerbitzuek ohartarazi dute haurren osasun mentaleko arazoek gorakada handia izan dutela, eta zenbait ospitaletan kasu horiek bikoiztu egin direla azken hamarkadan.

Diseño sin título - 2

Adingabe bat, hausnartzen. Argazkia: Canva

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko (Bizkaia) pediatrek “kezka handia” agertu dute Larrialdietan artatzen dituzten 14 urtetik beherako haurren osasun mentaleko arazoen gorakadagatik.

Zentroak berak emandako datuen arabera, azken hamarkadan osasun mentaleko larrialdiak % 10 handitu dira urteko batez beste, eta etengabe igo dira antsietate-kasuak (% 9) eta agresibitate-krisiak (% 13).

Aldi berean, 14 urtetik beherakoen suizidio-saiakerak % 22 handitu dira urteko batez beste azken hamar urteetan Gurutzetako ospitalean, Euskadiko erreferentziazko zentroetako batean.

Espezialistek ohartarazi dute gero eta profil konplexuagoak agertzen ari direla, eta beharrezkotzat jo dute pediatriako larrialdietan prestakuntza espezifikoa indartzea halako kasuei aurre egiteko.

Gainera, adierazi dute larrialdi-zerbitzuek “gizartearen termometro” gisa funtzionatzen dutela, eta haurren osasun mentalean gertatzen ari diren aldaketa sakonak islatzen dituztela, baliabide, koordinazio eta prebentzio handiagoa eskatzen dutenak.

Datu horiek Espainiako Pediatria Larrialdietako Elkartearen (SEUP) XXX. urteko bileran jorratu dira. Bilera Bilbon egiten ari dira larunbatera arte, eta 1.000 profesional baino gehiago eta haurren osasunari eta larrialdietako arretari buruzko 700 lan zientifiko inguru biltzen ditu.

Osasuna Umeak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

nafarroa eskola publikoa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ratioak jaistea eskatzen duen herri-ekimen legegilea iragarri dute Nafarroako eskola publikoaren aldeko plataformek

Nafarroako eskola publikoaren aldeko plataformen iritzian, ikasgeletan haur kopurua txikitzea ezinbestekoa da arreta hobetzeko, eskola porrota murrizteko eta aniztasunari arreta hobea ziurtatzeko. Hori dela eta, herri-ekimen legegilea aurkeztu nahi dute Nafarroako Foru Parlamentuan, ratioak jaisteko eskatuz. Hezkuntza komunitate osoari lankidetzarako deia egin diote. Hasteko, 7.000 sinadura behar dituzte ekimena ganberara eraman ahal izateko.   
Gehiago ikusi
Publizitatea
X