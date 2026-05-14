Sare kriminal bat desegin dute Euskadin kriptodiruko inbertsio faltsuekin 400.000 eurotik gorako iruzurra egiteagatik
Sare sozialen bidez, biktimak bereganatzen zituen, eta kriptodiru-plataforma faltsuetan inbertitzeko konbentzitzen zituzten. Lau atxilotu daude, eta burua omen dena kartzelan sartu dute.
Guardia Zibilak lau pertsona atxilotu ditu Euskadin, hiru gizon eta emakume bat, kriptodiruko inbertsio faltsuekin 400.000 eurotik gorako iruzurra egiteagatik.
Sare sozialen bidez bereganatzen zituzten biktimak, iruzur egiteko plataformak erabiltzen zituzten eta dirua zuritzeko 140 banku-kontu baino gehiago zituzten. Fake-Stake delako operazioan miaketak egin zituzten Gasteizen, eta burua omen dena kartzelan sartu dute.
Horrela jarduten zuten
Kriptomoneta-plataforma faltsu batean 416.000 euro galdu zituen emakume baten salaketak piztu zuen arreta. Ikerketa abiatu zuten Guardia Zibileko agenteek, eta mugimendu susmagarriak ikusi zituzten; Pig Butchering metodoa erabiltzen zuen sare kriminal batekin egin zuten topo.
Sare sozialen eta mezularitza-aplikazioen bidez, biktimak erakartzen zituzten, diru asko irabaziko zutela esanez. Gainera, biktimak jakin gabe, kontratu adimendunak manipulatzen zituzten biktimen funtsak automatikoki husteko.
Familia bereko kideek osatutako erakunde kriminalak egitura zehatza zuen iruzurrak kudeatzeko eta kriptodiruen bidez lortutako dirua zuritzen zuten. 140 banku-kontu eta egiazko jarduerarik gabeko enpresak erabiltzen zituzten funtsen jatorria ezkutatzeko eta haiek arakatzea zailtzeko.
Gasteizko miaketa eta ustezko burua espetxeratzea
Gasteizen egindako operazioan, Guardia Zibilak banku-txartelak, kriptodiru zorroak zituzten gailuak eta dokumentu faltsuak atzeman zituen.
Lau atxilotuak epailearen esku utzi zituzten, eta sarearen ustezko liderra kartzelan sartu. Ustezko liderrak aurrekariak zituen finantza-inbertsioekin lotutako antzeko jarduerengatik.
Guardia Zibilak ikerketa zabalik du eta ez ditu biktima gehiago baztertzen.
Zure interesekoa izan daiteke
Auto ilarak izan dira N-1 errepidean, Beasain eta Arama artean, Gasteizerako noranzkoan izandako bi istripuren ondorioz
Lau autoren arteko istripua izan da aurrena, Beasasin eta Ordizia artean, eta autoak erretiratu badituzte ere, horrek eragindako auto-ilaretan txapa-istripu bat izan da, eta egoerak korapilatuta jarraitu du.
125 urte, Orion balearen kantua azkenengoz entzun zenetik
125 urte igaro dira euskal balearen azken alea harrapatu zenetik, Orion. Gaur egun, balea-arrantzaren azken pasarte hura mugarri sinboliko bihurtu da herriarentzat. Xabier Alberdi Itsas Museoaren zuzendari zientifikoak egun hartan gertatutakoa azaldu du, eta Euskal Herrian balea-arrantzuak izan zuen garrantzi historikoa azpimarratu du.
Ratioak jaistea eskatzen duen herri-ekimen legegilea iragarri dute Nafarroako eskola publikoaren aldeko plataformek
Nafarroako eskola publikoaren aldeko plataformen iritzian, ikasgeletan haur kopurua txikitzea ezinbestekoa da arreta hobetzeko, eskola porrota murrizteko eta aniztasunari arreta hobea ziurtatzeko. Hori dela eta, herri-ekimen legegilea aurkeztu nahi dute Nafarroako Foru Parlamentuan, ratioak jaisteko eskatuz. Hezkuntza komunitate osoari lankidetzarako deia egin diote. Hasteko, 7.000 sinadura behar dituzte ekimena ganberara eraman ahal izateko.
EAEk hamar aldiz handitu du gaitasun handiko ikasleen detekzioa azken bost urteotan
2019an 747 ikasle zeuden identifikatuta eta gaur egun 7.327 dira; igoera nabarmen hori eskola publiko zein itunpekoetan ezarritako detekzio goiztiarrerako ereduari esker lortu da.
Nelson David Morenok ukatu egin du Bilbon 73 urteko gizona hil izana
Asteazken honetan hasi da Bilbon 2021eko urriaren 5ean zendu zen gizon baten heriotza argitzeko epaiketa. Akusatua 37ko kartzela-zigorra betetzen ari da dagoeneko, beste krimen batzuengatik. Bost gizonen hilketekin lotu dute, baina, ikertzaileen aburuz, 7 krimenen egile izan daiteke.
Maialen Mazonen ustezko hiltzaileak “barkamena” eskatu du epaiketako azken unean
Arabako Lurralde Auzitegian egin duten epaiketa epai zain gelditu da asteazken honetan, aldeek euren ondorioak aurkeztu ondoren. Fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko zigorrak eskatzen dituzte, hilketagatik, bi abortu deliturengatik eta adin txikiko bat abandonatzeagatik, akusatuak “nahita” hil zuela emakumea eta egoeraz “jakitun” zegoela uste dutelako. Defentsak absoluzioa eskatu du, hilketaren unean, “errealitatetik erabat deskonektatuta” zegoela argudiatuta.
Medikuen grebari amaiera emateko eskatu dio Alberto Martinezek Osasun Ministerioari
Estatutu markoari buruzko akordiorik ezean, datorren astelehenean laugarren greba astea hasiko dute medikuek. Alberto Martinez Osasun sailburuak azpimarratu duenez, Osakidetza ahaleginak egiten ari da arazoa bideratzeko, baina gatazkari amaiera emateko giltza Osasun Ministerioak dauka.
Altza eta Galtzaraborda arteko Topo zatia uztailaren 18an jarriko da martxan
Zati hori zabaltzeak, batetik, Altzako geltokian trenak nahitaez errebotatzea saihestuko du, eta bestetik, Pasai Antxoko lurpeko geltoki berria estreinatzea ekarriko du, terminal zaharra desegin eta biaduktua, eraikin artean sartuta dagoen trenbide-hesia, kenduta.
Nafarroako Ospitaleko jazarpen kasu batean "delitu zantzuak" ikusita, Fiskaltzara bidali du salaketa Osasun Departamentuak
Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko zerbitzuburu baten aurka jazarpenagatiko salaketa jarri zen, modu anonimoan, joan den abenduan. Sare sozial bateko kontuan argitaratu zen gero, eta horren berri zabaldu zen. Bertan, Nafarroako ospitale publiko horretako emakumezko mediku batek salatu zuen zerbitzuburu horren hizkerak eta jokabideak "emakumeak gutxiesten, umiliatzen eta gauzatzat jotzen" zituela, eta zuzendaritzari "ezer ez egitea" leporatzen zion, "jakitun egon arren".