Sare kriminal bat desegin dute Euskadin kriptodiruko inbertsio faltsuekin 400.000 eurotik gorako iruzurra egiteagatik

Sare sozialen bidez, biktimak bereganatzen zituen, eta kriptodiru-plataforma faltsuetan inbertitzeko konbentzitzen zituzten. Lau atxilotu daude, eta burua omen dena kartzelan sartu dute.

Guardia Zibilaren operazioan egindako atxiloketetako baten argazkia. Argazkia: Guardia Zibila.
Guardia Zibilak lau pertsona atxilotu ditu Euskadin, hiru gizon eta emakume bat, kriptodiruko inbertsio faltsuekin 400.000 eurotik gorako iruzurra egiteagatik.

Sare sozialen bidez bereganatzen zituzten biktimak, iruzur egiteko plataformak erabiltzen zituzten eta dirua zuritzeko 140 banku-kontu baino gehiago zituzten. Fake-Stake delako operazioan miaketak egin zituzten Gasteizen, eta burua omen dena kartzelan sartu dute.

Horrela jarduten zuten

Kriptomoneta-plataforma faltsu batean 416.000 euro galdu zituen emakume baten salaketak piztu zuen arreta. Ikerketa abiatu zuten Guardia Zibileko agenteek, eta mugimendu susmagarriak ikusi zituzten; Pig Butchering metodoa erabiltzen zuen sare kriminal batekin egin zuten topo.

Sare sozialen eta mezularitza-aplikazioen bidez, biktimak erakartzen zituzten, diru asko irabaziko zutela esanez. Gainera, biktimak jakin gabe, kontratu adimendunak manipulatzen zituzten biktimen funtsak automatikoki husteko.

Familia bereko kideek osatutako erakunde kriminalak egitura zehatza zuen iruzurrak kudeatzeko eta kriptodiruen bidez lortutako dirua zuritzen zuten. 140 banku-kontu eta egiazko jarduerarik gabeko enpresak erabiltzen zituzten funtsen jatorria ezkutatzeko eta haiek arakatzea zailtzeko.

Gasteizko miaketa eta ustezko burua espetxeratzea

Gasteizen egindako operazioan, Guardia Zibilak banku-txartelak, kriptodiru zorroak zituzten gailuak eta dokumentu faltsuak atzeman zituen.

Lau atxilotuak epailearen esku utzi zituzten, eta sarearen ustezko liderra kartzelan sartu. Ustezko liderrak aurrekariak zituen finantza-inbertsioekin lotutako antzeko jarduerengatik.

Guardia Zibilak ikerketa zabalik du eta ez ditu biktima gehiago baztertzen. 

