EAEk hamar aldiz handitu du gaitasun handiko ikasleen detekzioa azken bost urteotan

2019an 747 ikasle zeuden identifikatuta eta gaur egun 7.327 dira; igoera nabarmen hori eskola publiko zein itunpekoetan ezarritako detekzio goiztiarrerako ereduari esker lortu da.

Eusko Jaurlaritzak eta Deustuko Unibertsitateak nazioarteko biltzar bat egin dute gaitasun handiko ikasleen arreta indartzeko. Argazkia: Irekia
Agentziak | EITB

Euskal Autonomia Erkidegoak (EAE) jauzi handia eman du gaitasun intelektual handiko ikasleen identifikazioan. Azken datuen arabera, detekzio-tasak hamar aldiz handitu dira: 2019an 747 ikasle besterik ez zeuden erregistratuta; gaur egun, aldiz, 7.327 kasu zenbatu dira. Gorakada horren giltzarria ikastetxe publiko zein itunpekoetan abian jarritako detekzio goiztiarrerako eredua izan da.

Datu hauek Bilbon eman dira ezagutzera, “Adimen Gaitasun Handien garapena sustatu eskola inklusiboetan” Nazioarteko I. Biltzarrean. Eusko Jaurlaritzak eta Deustuko Unibertsitateak antolatutako topaketa honek 400 lagun inguru bildu ditu, horien artean nazioarteko erreferentziazko unibertsitateetako adituak (Berkeley, Connecticut, Utah Valley, Griffith edota Herbehereetakoak), hezkuntzako profesionalak eta familiak.

Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak eman dio hasiera topaketari. Bere hitzaldian, euskal hezkuntza-sistemak inklusibitatearekin duen konpromisoa azpimarratu du, ikasleen dibertsitateari erantzun egokia emateko helburuarekin. Pedrosaren esanetan, detekzioan egon den aurrerapenari esker, "historikoki egon den azpidetekzioa" murriztea lortu da, askotan oharkabean igarotzen ziren ikasleei hezkuntza-erantzun doitua eskainiz.

2019an 747 neska-mutil zituzten identifikatuta, hau da, ikasleen % 0,2 baino ez; gaur egun, 7.327 kasu dira. Aldaketa hau Gaitasun Handiko Ikasleentzako Hezkuntza Arretarako Planaren barruan kokatzen da. 2019tik hona, Hezkuntza Sailak eta Deustuko Unibertsitateak elkarlanean jardun dute irakasleak gaitzeko, identifikazio-protokoloak diseinatzeko eta erantzun akademikoa pertsonalizatzeko.

"Gaitasun handiek ez dute profil bakarra deskribatzen, eta ezin zaie erantzun uniformerik eman. Ikasle bakoitzaren atzean interes, motibazio, ikasteko modu eta behar oso ezberdinak daude", zehaztu du sailburuak.

