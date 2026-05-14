Trafiko
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Auto ilarak izan dira N-1 errepidean Beasain eta Arama artean Gasteizerako bi istripuren ondorioz

Lau autoren arteko istripua izan da aurrena Beasasin eta Ordizia artean eta autoak erretiratu badituzte ere, horrek sortutako auto-ilaretan beste txapa-istripu bat izan da eta egoerak korapilatuta jarraitu du.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Goiz konplikatua izan da N-1ean Beasain eta Arama artean Gasteizerako noranzkoan, bi istripu tarteko. 

08:00ak inguruan lau autoren arteko istripua izan da Ordizia eta Beasain artean. Ez da zauriturik izan baina 2-3 kilometroko auto ilarak sortu dira, ibilgailuak traban zeudenez bi erreietako bat itxi egin behar izan dutelako.  Behin auto horiek albo batera erretiratuta, trafikoa bere onera itzultzen hasi da. 

Kontua da, lehen istripu horrek sortutako auto-ilaran zeuden bi kotxeren artean ere istripua izan dela Arama parean. Eta horretan ere zauriturik izan ez den arren, zaialdu egin du istripuak aurrez zeuden ilarak desegitea. 

08:30erako amaitu dira auto-ilarak. 

Trafikoa Trafiko Istripuak N-1 Beasain Ordizia Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

nafarroa eskola publikoa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Ratioak jaistea eskatzen duen herri-ekimen legegilea iragarri dute Nafarroako eskola publikoaren aldeko plataformek

Nafarroako eskola publikoaren aldeko plataformen iritzian, ikasgeletan haur kopurua txikitzea ezinbestekoa da arreta hobetzeko, eskola porrota murrizteko eta aniztasunari arreta hobea ziurtatzeko. Hori dela eta, herri-ekimen legegilea aurkeztu nahi dute Nafarroako Foru Parlamentuan, ratioak jaisteko eskatuz. Hezkuntza komunitate osoari lankidetzarako deia egin diote. Hasteko, 7.000 sinadura behar dituzte ekimena ganberara eraman ahal izateko.   
VITORIA, 13/05/2026.- El marido de Maialen Mazón (d), la mujer de 32 años que estaba embarazada de gemelos cuando fue asesinada en mayo de 2023, junto a su abogado, este miércoles durante la presentación de los informes finales de las partes en el juicio en la Audiencia de Álava. EFE/ADRIAN RUIZ HIERRO
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Maialen Mazonen ustezko hiltzaileak “barkamena” eskatu du epaiketako azken unean

Arabako Lurralde Auzitegian egin duten epaiketa epai zain gelditu da asteazken honetan, aldeek euren ondorioak aurkeztu ondoren. Fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko zigorrak eskatzen dituzte, hilketagatik, bi abortu deliturengatik eta adin txikiko bat abandonatzeagatik, akusatuak “nahita” hil zuela emakumea eta egoeraz “jakitun” zegoela uste dutelako. Defentsak absoluzioa eskatu du, hilketaren unean, “errealitatetik erabat deskonektatuta” zegoela argudiatuta.

hospital universitario navarra nafarroako ospitalea
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Nafarroako Ospitaleko jazarpen kasu batean "delitu zantzuak" ikusita, Fiskaltzara bidali du salaketa Osasun Departamentuak

Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko zerbitzuburu baten aurka jazarpenagatiko salaketa jarri zen, modu anonimoan, joan den abenduan. Sare sozial bateko kontuan argitaratu zen gero, eta horren berri zabaldu zen. Bertan, Nafarroako ospitale publiko horretako emakumezko mediku batek salatu zuen zerbitzuburu horren hizkerak eta jokabideak "emakumeak gutxiesten, umiliatzen eta gauzatzat jotzen" zituela, eta zuzendaritzari "ezer ez egitea" leporatzen zion, "jakitun egon arren".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X