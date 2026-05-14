Cae en Euskadi una red que estafó más de 400 000 euros con falsas inversiones en criptomonedas
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas tras detectar más de 140 cuentas bancarias vinculadas al fraude. Se ganaban la confianza de sus víctimas a través de redes sociales para convencerlas de invertir en plataformas falsas de criptomonedas. El supuesto cabecilla ha ingresado en prisión.
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas, tres hombres y una mujer, en la Comunidad Autónoma Vasca por estafar más de 400 000 euros mediante falsas inversiones en criptomonedas.
La organización captaba víctimas a través de redes sociales, usaba plataformas fraudulentas y blanqueaba el dinero con más de 140 cuentas bancarias y empresas pantalla. Durante la operación, bautizada como ‘Fake-Stake’ se realizó un registro en Vitoria-Gasteiz y el supuesto cabecilla ingresó en prisión.
Así funcionaba el engaño
La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer que perdió 416 000 euros al invertir en una falsa plataforma de criptomonedas. Los agentes detectaron movimientos sospechosos y descubrieron una red criminal que utilizaba el método Pig Butchering, ganándose la confianza de las víctimas mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería para convencerlas de invertir con falsas promesas de alta rentabilidad.
Además, manipulaban contratos inteligentes para vaciar automáticamente los fondos de las víctimas sin que estas lo supieran.
La organización criminal, formada por miembros de una misma familia, contaba con una estructura especializada para gestionar las estafas y blanquear el dinero obtenido mediante criptomonedas. Utilizaban más de 140 cuentas bancarias y empresas sin actividad real para ocultar el origen ilícito de los fondos y dificultar su rastreo.
Registro en Vitoria-Gasteiz y prisión para el presunto cabecilla
Durante la operación, realizada en Vitoria-Gasteiz, la Guardia Civil intervino tarjetas bancarias, dispositivos con carteras de criptomonedas y documentación relacionada con las estafas.
Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición judicial en Getxo y el presunto líder de la trama, que ya tenía antecedentes por actividades similares relacionadas con inversiones financieras, ingresó en prisión.
La Guardia Civil mantiene abierta la investigación ante la posibilidad de que existan más víctimas en otras provincias.
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