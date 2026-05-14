ESTAFA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Cae en Euskadi una red que estafó más de 400 000 euros con falsas inversiones en criptomonedas

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas tras detectar más de 140 cuentas bancarias vinculadas al fraude. Se ganaban la confianza de sus víctimas a través de redes sociales para convencerlas de invertir en plataformas falsas de criptomonedas. El supuesto cabecilla ha ingresado en prisión.

Foto de una de las detenciones realizadas durante la operación de la Guardia Civil. Foto: Guardia Civil.
Euskaraz irakurri: Sare kriminal bat desegin dute Euskadin kriptodiruko inbertsio faltsuekin 400.000 eurotik gorako iruzurra egiteagatik
author image

EITB

Última actualización

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas, tres hombres y una mujer, en la Comunidad Autónoma Vasca por estafar más de 400 000 euros mediante falsas inversiones en criptomonedas

La organización captaba víctimas a través de redes sociales, usaba plataformas fraudulentas y blanqueaba el dinero con más de 140 cuentas bancarias y empresas pantalla. Durante la operación, bautizada como ‘Fake-Stake’ se realizó un registro en Vitoria-Gasteiz y el supuesto cabecilla ingresó en prisión.

Así funcionaba el engaño

La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer que perdió 416 000 euros al invertir en una falsa plataforma de criptomonedas. Los agentes detectaron movimientos sospechosos y descubrieron una red criminal que utilizaba el método Pig Butchering, ganándose la confianza de las víctimas mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería para convencerlas de invertir con falsas promesas de alta rentabilidad

Además, manipulaban contratos inteligentes para vaciar automáticamente los fondos de las víctimas sin que estas lo supieran.

La organización criminal, formada por miembros de una misma familia, contaba con una estructura especializada para gestionar las estafas y blanquear el dinero obtenido mediante criptomonedas. Utilizaban más de 140 cuentas bancarias y empresas sin actividad real para ocultar el origen ilícito de los fondos y dificultar su rastreo.

Registro en Vitoria-Gasteiz y prisión para el presunto cabecilla

Durante la operación, realizada en Vitoria-Gasteiz, la Guardia Civil intervino tarjetas bancarias, dispositivos con carteras de criptomonedas y documentación relacionada con las estafas. 

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición judicial en Getxo y el presunto líder de la trama, que ya tenía antecedentes por actividades similares relacionadas con inversiones financieras, ingresó en prisión.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación ante la posibilidad de que existan más víctimas en otras provincias. 

Vitoria-Gasteiz Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

Te puede interesar

nafarroa eskola publikoa
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Colectivos a favor de la escuela pública anuncian una iniciativa legislativa popular para bajar ratios en Navarra

Colectivos que trabajan a favor de la escuela pública en Navarra han presentado una iniciativa legislativa popular para reducir ratios en todas las etapas. Necesitan recabar al menos 7000 firmas antes de que pueda debatirse en el Parlamento de Navarra, y han pedido colaboración a toda la comunidad educativa. Consideran que la reducción de ratios escolares es "imprescindible" para garantizar una mejor atención a la infancia y la adolescencia.

VITORIA, 13/05/2026.- El marido de Maialen Mazón (d), la mujer de 32 años que estaba embarazada de gemelos cuando fue asesinada en mayo de 2023, junto a su abogado, este miércoles durante la presentación de los informes finales de las partes en el juicio en la Audiencia de Álava. EFE/ADRIAN RUIZ HIERRO
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El acusado de asesinar a Maialen Mazón ha pedido "perdón" en su última intervención en el juicio

El juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Álava ha quedado visto para sentencia este miércoles, tras la presentación de los informes de las partes. La Fiscalía sostiene que el acusado mató a Maialen de forma “consciente y voluntaria” y pide 45 años de prisión. La defensa solicita la libre absolución al considerar que, en el momento de los hechos, padecía una “desconexión brusca" de la realidad que le eximiría de la responsabilidad penal.

hospital universitario navarra nafarroako ospitalea
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Departamento de Salud de Navarra envía a la Fiscalía por "indicios de delito" una denuncia por acoso en el HUN

La denuncia por acoso fue interpuesta de forma anónima contra un jefe de servicio del HUN el pasado mes de diciembre, cuando también se conoció el caso al ser publicado en la cuenta de una red social. En ella una médica de este hospital público de Navarra relataba un comportamiento verbal e incluso físico de un jefe de servicio "que veja, humilla y cosifica a las mujeres", y a quien pese a que "la dirección lo sabe, no hace nada".
Cargar más
Publicidad
X