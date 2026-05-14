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Xi Jinping pide a EE UU ser "socios y no rivales" y Trump augura un "futuro fantástico juntos"

La reunión entre ambos mandatarios ha arrancado con elogios mutuos y mensajes de entendimiento, en un contexto marcado por las tensiones comerciales y geopolíticas entre las dos grandes potencias.
BEIJING (China), 14/05/2026.- Chinese President Xi Jinping walks with U.S. President Donald Trump during a welcome ceremony at the Great Hall of the People in Beijing, China, 14 May 2026. EFE/EPA/Maxim Shemetov / POOL
Xi Jinping y Trump. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Xi Jinpingek "bazkide eta ez aurkari" izatea eskatu dio AEBri eta Trumpek "etorkizun zoragarria" iragarri du
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Agencias | EITB

Última actualización

El presidente chino, Xi Jinping, ha pedido a Estados Unidos "ser socios y no rivales" durante su primera reunión en Pekín con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha asegurado que ambos países tendrán "un futuro fantástico juntos".

El encuentro entre las delegaciones china y estadounidense ha comenzado en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, tras una ceremonia oficial con honores militares en la plaza de Tiananmen. en sus primeras palabras, Xi ha defendido que "los intereses comunes de China y EE.

Además, el mandatario chino ha felicitado a Estados Unidos por el 250 aniversario de su independencia y ha recordado que es la primera visita de Trump a Pekín en nueve años, después de la cumbre que ambos celebraron en 2017.

Por su parte, Trump ha elogiado la recepción organizada por las autoridades chinas y ha calificado a Xi como "un gran líder". "Tenemos una relación fantástica. Nos llevamos bien. Cuando hemos tenido dificultades, las hemos resuelto", ha afirmado el presidente estadounidense, que ha insistido en que ambos países tendrán "un fantástico futuro juntos".

Trump ha asegurado que la cita podría convertirse en "la mayor cumbre de la historia"y ha destacado la presencia de destacados empresarios estadounidenses en la delegación que le acompaña, entre ellos Tim Cook, Elon Musk y Jensen Huang.

El presidente estadounidense ha llegado acompañado de varios miembros de su gabinete, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. Por parte china, han participado altos cargos del Partido Comunista y del Gobierno, como el ministro de Exteriores, Wang Yi.

La reunión busca rebajar la tensión entre las dos principales potencias mundiales, tras años marcados por la guerra comercial, las disputas tecnológicas y las diferencias estratégicas en ámbitos como Taiwán o el mar de China Meridional.

China Estados Unidos Donald Trump Internacional

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BEIJING, May 13, 2026 -- U.S. President Donald Trump arrives in Beijing on May 13, 2026, for a state visit to China. At the invitation of Chinese President Xi Jinping, Trump is visiting China from May 13 to 15.,Image: 1098571953, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Yue Yuewei / Xinhua News / Europa Press
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