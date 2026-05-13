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Trump publica un mapa con Venezuela pintada con la bandera de EE. UU. y como 51º estado

Desde la captura del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, Trump ha sugerido en diversas ocasiones sobre adherir al país a su territorio.
WASHINGTON (United States), 12/04/2026.- US President Donald Trump speaks to the media before departing the White House en route to Miami, Florida, in Washington, DC, USA, 11 April 2026. EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL
Donald Trump, en una foto de archivo de EFE.
Euskaraz irakurri: AEBko banderarekin margotutako Venezuelaren mapa argitaratu du Trumpek 51. estatu gisa irudikatuz
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Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, ha compartido este martes en su red Truth Social una imagen del mapa de Venezuela pintado con la bandera estadounidense , una imagen que también fue replicada por la cuenta oficial de la Casa Blanca en su cuenta oficial de X.

Trump compartió la imagen del mapa sin emitir comentarios solo acompañada de "Estado 51", idea con la que había bromado durante una declaración telefónica otorgada el lunes a Fox News. El mandatario estadounidense ha asegurado que en Venezuela las personas "lo aman" y ha bromeado en que podría postularse para presidente del país. 

Desde la captura del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, Trump ha sugerido en diversas ocasiones sobre adherir al país a su territorio.  

El mandatario estadounidense no ha escondido su interés en el petróleo venezolano, que ha centrado la mayor parte de sus declaraciones y de las medidas de su Administración con respecto a Venezuela desde que a principios de 2026 el Ejército estadounidense ejecutase una operación militar en territorio venezolano en la que capturó al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores, a la vez que dejó más de un centenar de muertos en el país. Valora especialmente el insumo que supondría añadir los cerca de 40 000 millones de dólares en los que estima el petróleo venezolano.

Por su parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se pronunció frente a las declaraciones de Trump del lunes negando la posibilidad de que su país sea anexado como estado 51 de Estados Unidos.

Estados Unidos Venezuela Petróleo Internacional

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