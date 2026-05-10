Guerra en Oriente Próximo
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Irán envía su respuesta a la última propuesta de paz de EE. UU.

Propone centrar la primera fase de las negociaciones en el fin del conflicto en la región, sin ofrecer mayores detalles.
humo ataque teherán irán EFE
Imagen de un ataque en Teherán. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Iranek AEBen azken bake proposamenari erantzun dio
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Agencias | EITB

Última actualización

Irán ha enviado este domingo su respuesta a la última propuesta de Estados Unidos para poner un fin definitivo a la guerra, a través de Pakistán como país mediador, según ha informafo la agencia íraní IRNA.

El medio estatal ha reportado que la respuesta de la República Islámica ha sido enviada hoy al mediador paquistaní y que propone centrar la primera fase de las negociaciones en el fin del conflicto en la región, sin ofrecer mayores detalles.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, había declarado previamente en varias ocasiones que Teherán estaba estudiando la propuesta de EE. UU. que llegó en respuesta a una oferta anterior de 14 puntos presentada por Irán la semana pasada.

Teherán había insistido anteriormente en que las negociaciones deben centrarse, en una primera fase, en un acuerdo de paz y el fin del bloqueo en el estrecho de Ormuz, aplazando cualquier conversación sobre su programa nuclear para una etapa posterior.

Irán y Estados Unidos, que acordaron una tregua el 8 de abril tras 39 días de guerra, mantuvieron una reunión de alto nivel en Islamabad los pasados 11 y 12 de abril, pero no lograron un acuerdo para poner fin al conflicto y, desde entonces, no han alcanzado un consenso para reanudar las conversaciones. Sin embargo, ambas partes han proseguido con el intercambio de mensajes y propuestas.

Irán Estados Unidos Internacional Oriente Próximo

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