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El rearme de la UE: Alemania busca convertirse en el ejército más grande de Europa

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EITB

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La Unión Europea debate cómo rearmarse bajo la sombra de un Estados Unidos que amenaza con reducir su presencia militar en el continente. La corresponsal de EITB en Berlín, Ane Irazabal, nos lo explica en este reportaje de la serie “El tablero europeo”.

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