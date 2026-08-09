La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha pedido a Italia que "reaccione" y tenga claro que el espacio Schengen "no ha sido violado en ningún momento y está garantizado".

Aagesen se ha pronunciado así este domingo tras visitar el puesto de mando avanzado del incendio de Niebla (Huelva), al ser preguntada por los controles aleatorios a viajeros procedentes de Italia.

La ministra ha recordado que Italia ha decidido mantener las restricciones implantadas tras la crisis migratoria de Ceuta, mientras que el Gobierno español sostiene que no se ha producido ninguna vulneración del espacio Schengen.

En este sentido, Aagesen ha asegurado que "no ha habido ni una persona que haya atravesado y llegado a la Península" de entre los migrantes que entraron en Ceuta, por lo que, según ha subrayado, "se está cumpliendo y garantizando el espacio Schengen".

La vicepresidenta ha defendido además la necesidad de proteger la "dignidad de los ciudadanos españoles" y ha asegurado que el Gobierno seguirá trabajando en esa línea.

Cuatro miembros del Gobierno comparecerán en el Congreso

Preguntada también por las cartas remitidas por el presidente del Senado, Pedro Rollán, a los ministros de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, Aagesen ha defendido las comparecencias que el Gobierno ha solicitado en el Congreso.

Según ha explicado, cuatro miembros del Ejecutivo han pedido comparecer a petición propia para ofrecer todos los detalles sobre la situación.

Aagesen considera que ese será el momento para plantear "todas las cuestiones necesarias" y ha rechazado duplicar el trabajo de quienes, según ha afirmado, "trabajan sin descanso".