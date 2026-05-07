La dependencia energética es uno de los retos clave a los que debe hacer frente la Unión Europea. Cerca del 57 % de la energía que consume procede del exterior, mientras apenas un 43 % se genera dentro de sus fronteras. En Francia, la cuestión de la energía nuclear se ha convertido en un asunto central y controvertido. ‘El tablero europeo’, la nueva serie de reportajes de EITB, analiza esta cuestión.