Energía nuclear, renovables… Europa busca su rumbo para hacer frente a la dependencia energética
La dependencia energética es uno de los retos clave a los que debe hacer frente la Unión Europea. Cerca del 57 % de la energía que consume procede del exterior, mientras apenas un 43 % se genera dentro de sus fronteras. En Francia, la cuestión de la energía nuclear se ha convertido en un asunto central y controvertido. ‘El tablero europeo’, la nueva serie de reportajes de EITB, analiza esta cuestión.
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