En medio del contexto de pugna entre potencias que define el nuevo tablero internacional, Europa busca su lugar en la gran encrucijada mundial. La competencia entre potencias hace que los equilibrios geopolíticos cambien de manera incesante. La rivalidad entre Estados Unidos, Rusia y China se extiende a otros escenarios, desde Ucrania hasta el Indo-Pacífico. La disputa por los recursos estratégicos se recrudece. Y, al mismo tiempo, las divisiones internas y el choque entre intereses nacionales dificultan la construcción de una estrategia europea común y coherente.

En este contexto, coincidiendo con el Día de Europa, EITB estrena desde hoy, jueves, la serie de reportajes 'El tablero europeo'. Estos reportajes, dirigidos por el responsable de Internacional de EITB, Mikel Reparaz, buscan “explicar las claves que sitúan a la Unión Europea y, en general, al continente, en una encrucijada”. “Se trata de analizar cuál es el lugar de Europa en ese gran tablero mundial”, explica Reparaz.

La dependencia energética: Europa importa más de lo que produce

Uno de los grandes asuntos que aborda esta serie de reportajes es la cuestión de la dependencia energética. Porque, pese al impulso de las renovables y al discurso sobre la autonomía estratégica, la dependencia exterior europea sigue siendo enorme.

Europa importa más energía de la que produce. Cerca del 57% de la energía que consume procede del exterior, mientras apenas un 43 % se genera dentro de sus fronteras. El petróleo continúa siendo la principal fuente energética importada y representa casi dos tercios del total de las compras exteriores de energía. Estados Unidos y Noruega son hoy los principales proveedores europeos, muy por delante de los países del Golfo Pérsico.

En el caso del gas natural, la dependencia resulta igualmente evidente. El gas natural licuado llega sobre todo desde Estados Unidos, mientras que el suministro a través de gasoductos procede principalmente de Noruega, aunque también de Argelia y Rusia. En cuanto al carbón, Australia continúa siendo uno de los grandes suministradores.

Si se atiende a la energía producida en el continente, las energías renovables han ganado terreno de forma significativa. La solar, la eólica o la hidroeléctrica representan ya cerca del 48 % de toda la producción energética europea. Por primera vez han superado conjuntamente a los combustibles fósiles producidos en el continente (el carbón y el gas). Aun así, el carbón sigue suponiendo alrededor del 15 % de la producción energética de la Unión Europea, y la energía nuclear alcanza el 28 %.

La conclusión es clara: Europa mantiene aún una dependencia estructural que condiciona profundamente su comportamiento geopolítico.