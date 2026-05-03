Hoy es noticia
El papa León XIV recibirá al lehendakari |
Situación de la Flotilla |
FRANCIA, ELECCIONES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El izquierdista Mélenchon anuncia su candidatura a las presidenciales francesas de 2027

"Los privilegios y el racismo es lo que más hace daño a nuestro país", ha denunciado el político izquierdista, quien ha asegurado que, si accede a la presidencia francesa, se aliará con España y "otros países latinoamericanos" para hacer frente a los Estados Unidos de Donald Trump e Israel.
jean luc melenchon
Imagen de archivo de Melenchón. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Melenchon ezkertiarra 2027ko Frantziako presidentetzarako hautagai izango da
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Jean-Luc Mélenchon, de 74 años, líder del principal partido de izquierdas, la Francia Insumisa (LFI), ha anunciado este domingo su candidatura a las elecciones presidenciales de abril de 2027 para suceder a Emmanuel Macron, en la que será su cuarta tentativa de acceder al Elíseo.

Visto como una de las figuras políticas que generan más polémica en la opinión pública francesa, Mélenchon ha justificado, en una entrevista al canal TF1, su nuevo intento por "el contexto y la urgencia" del panorama político nacional e internacional.

"Los privilegios y el racismo es lo que más hace daño a nuestro país", ha denunciado el político izquierdista, quien ha asegurado que, si accede a la presidencia francesa, se aliará con España y "otros países latinoamericanos" para hacer frente a los Estados Unidos de Donald Trump e Israel.

Aunque la escena electoral francesa para 2027 aún no está clara -la única gran candidatura confirmada hasta ahora es la del exprimer ministro conservador Édouard Philippe-, varias encuestas ya colocan a Mélenchon como uno de los líderes progresistas potencialmente con más apoyo en la primera vuelta de abril de 2027.

Sin embargo, esos mismos sondeos le dan como perdedor seguro en una hipotética segunda vuelta ante la ultraderecha, ya sea ante Marine Le Pen (pendiente de una decisión judicial para poder presentarse) o su delfín, Jordan Bardella.

La encuesta más reciente, publicada esta misma noche, da una idea de la polarización que genera el izquierdista, pues un 84 % de los electores no le quiere como candidato.

La derecha y el centro lo acusan de antisemita por sus declaraciones sobre el conflicto árabe-isaelí, al igual que parte de la izquierda moderada.

A pesar de haber tejido dos exitosos pactos electorales con el Partido Socialista (PS) -en las legislativas de 2022 y 2024-, el líder de LFI está enfrentado con su antigua formación, lo que ha creado un cisma entre las dos principales corrientes progresistas del país.

Francia Elecciones Elecciones Francesas 2024 Europa Internacional

Te puede interesar

ejercicios-internacionales-marruecos-foto-capitan-Katherine-Sibilla-ejercito-ee-uu
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Dos militares estadounidenses desaparecen durante unas maniobras de African Lion en Marruecos

Dos militares estadounidenses que participan en los ejercicios militares "African Lion 2026" fueron dados por desaparecidos la noche del sábado en una zona de entrenamiento de Cap Draa, en las proximidades de la ciudad de Tan-Tan, en el sur de Marruecos. Fuerzas estadounidenses, marroquíes y otros recursos vinculados a African Lion iniciaron de inmediato operaciones coordinadas de búsqueda y rescate, incluyendo medios terrestres, aéreos y marítimos.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Una multitudinaria 'rave' de tres días en el centro de Francia acaba con 33 intoxicados, 600 multas y dos obúses desactivados

La celebración de Le teknival, al que han asistido 40 000 personas, se produce en pleno proceso legislativo en Francia para aprobar un endurecimiento de la ley para evitar este tipo de reuniones clandestinas. Los organizadores de la ‘rave’ defienden que han decidido celebrar la fiesta en un terreno militar como manera de protestar contra ese proyecto de ley que estiman represivo.
teheran erasoak
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Irán estudia la respuesta de EE. UU. a su propuesta de 14 puntos para poner fin a la guerra

Entre los puntos incluidos en la propuesta figuran garantías de no agresión militar, la retirada de fuerzas estadounidenses, el levantamiento del bloqueo naval, la liberación de activos iraníes congelados, el pago de compensaciones, el levantamiento de sanciones y el fin de la guerra en todos los frentes, así como un nuevo mecanismo para el estrecho de Ormuz.

Cargar más
Publicidad
X