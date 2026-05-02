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Se eleva a 830 el número de muertos por ataques de Israel en Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre de 2025

72 608 gazatíes han sido asesinados y 172 445 heridos desde el inicio de la ofensiva el 7 de octubre de 2023.
(Foto de ARCHIVO) April 27, 2026, Khan Yunis, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinians live in difficult conditions near the so-called 'yellow line' east of Khan Younis, in south Gaza Strip, on April 27, 2026. facing repeated gunfire in an area considered dangerous, along a boundary marking where Israeli forces redeployed under a ceasefire agreement signed in October 2025 Europa Press/Contacto/Ramzi Abu Amer 27/4/2026
Tiendas de campaña en un Khan Yunis devastado. Foto: EuropaPress
Euskaraz irakurri:  830 pertsona hil ditu Israelek Gazan, 2025eko urrian su-etena indarrean jarri zenetik
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Agencias | EITB

Última actualización

OLas autoridades de la Franja de Gaza, han elevado este sábado a casi 830 los palestinos muertos a causa de los ataques israelíes contra el enclave a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025. Cuatro este mismo sábado.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado publicado a través de redes sociales que desde el 10 de octubre se han registrado 828 "mártires" y 2342 heridos.

En este sentido, ha reseñado que los equipos de emergencia han recuperado 767 cuerpos de zonas de las que se replegaron las tropas israelíes a raíz del citado acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos, planteada por el presidente del país norteamericano, Donald Trump.

Por último, ha manifestado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 -que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial- se han registrado 72 608 fallecidos y 172 445 heridos, si bien ha incidido en que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.

Organizaciones humanitarias denuncian que a pesar del alto el fuego, la ayuda humanitaria sigue estando bloqueada.

Franja de Gaza Palestina Israel Hamás Internacional

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