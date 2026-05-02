Se eleva a 830 el número de muertos por ataques de Israel en Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre de 2025

OLas autoridades de la Franja de Gaza, han elevado este sábado a casi 830 los palestinos muertos a causa de los ataques israelíes contra el enclave a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025. Cuatro este mismo sábado.



El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado publicado a través de redes sociales que desde el 10 de octubre se han registrado 828 "mártires" y 2342 heridos.



En este sentido, ha reseñado que los equipos de emergencia han recuperado 767 cuerpos de zonas de las que se replegaron las tropas israelíes a raíz del citado acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos, planteada por el presidente del país norteamericano, Donald Trump.



Por último, ha manifestado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 -que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial- se han registrado 72 608 fallecidos y 172 445 heridos, si bien ha incidido en que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en las calles.

Organizaciones humanitarias denuncian que a pesar del alto el fuego, la ayuda humanitaria sigue estando bloqueada.