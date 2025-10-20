Durante los diez días transcurridos desde que Israel y Hamás alcanzaron el acuerdo de paz, el alto el fuego se ha tambaleado en varias ocasiones. Este mismo fin de semana Israel ha bombardeado Gaza, tras acusar a Hamás de violar el alto el fuego e incumplir su parte del acuerdo (como no entregar todos los cuerpos de los rehenes).

El domingo por la mañana el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó bombardear "objetivos terroristas" después de que se produjeran tiroteos supuestamente entre milicianos gazatíes y tropas israelíes en la ciudad de Rafah, en los que murieron dos soldados israelíes.

Trump ha explicado anoche que sospechan que los que han actuado contra los militares en Gaza no son de Hamás, sino rebeldes que actúan por su cuenta.

Sin embargo, en su respuesta, Israel ha vuelto a bombardear civiles, asesinado en las últimas horas a docenas de personas, entre ellos niños y mujeres. Desde la entrada en vigor del alto el fuego 97 personas han sido asesinadas por Israel en Gaza y unas 230 han resultado heridas.

La agencia palestina Wafa asegura que esta misma mañana los militares israelíes han matado a dos palestinos, aunque no han trascendido más detalles.

Tras una jornada de domingo en los que no han cesado los bombardeos, al atardecer Israel confirmaba que el alto el fuego seguía vigente, y así lo ha corroborado de madrugada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promotor del plan de paz que se está implementando. No obstante Israel ha dejado claro que defenderá a sus tropas, haciendo lo necesario para ello, y que "responderá duramente" a ataques de Hamás.

En Cisjordania no hay descanso, los colonos siguen atacando y sembrando el pánico entre la población palestina, e Israel ha detenido a varias personas en las últimas horas.

Reanudación de la ayuda humanitaria

Mientras tanto, los gazatíes siguen intentando recomponer sus vidas y este lunes por la mañana han visto cómo se reanudaba la entrada de ayuda humanitaria interrumpida por los últimos bombardeos.

De hecho, Egipto ha informado de que camiones con ayuda humanitaria han comenzado a entrar de nuevo en la Franja por los pasos de Kerem Shalom y Al Auja.

En estos puntos de control los camiones están siendo inspeccionados uno a uno y, según ha denunciado Egipto, a algunos de ellos les han obligado a dar media vuelta, sin que se les haya dado más explicaciones. Pese a todo, las fuentes han asegurado que están entrando camiones llenos de alimentos, medicinas, productos de limpieza y material para construir viviendas provisionales, así como combustible.

El papel de la UE en el futuro de Gaza

Este lunes los ministros de Exteriores de los 27 de la Unión Europea se reúnen para abordar los retos y responsabilidades de la Unión en el futuro de Gaza y tratar de estabilizar la situación en Gaza y debatir sobre su contribución a la reconstrucción.

La prioridad será asegurar la ayuda humanitaria y apoyar los programas humanitarios en marcha, así como destinar recursos y ayuda para la reconstrucción de Gaza.

La Unión Europea mira a Oriente Próximo con "esperanza" pese a los "mil y un problemas" que enfrentar. "La función de la UE en la región no depende del plan de Trump. Empecemos por ahí. La UE ha sido un actor activo en esa región desde hace mucho tiempo", subrayan fuentes diplomáticas.

Asimismo, la UE ha aparcado por el momento la posibilidad de imponer sanciones a Israel. Las diferencias en esta materia entre los Estados miembros son evidentes y muchos abogan por esperar al desarrollo del acuerdo y el devenir de los acontecimientos.