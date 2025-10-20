Palestina
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Se retoma el alto el fuego en Gaza, con sus luces y sus sombras

Tras una jornada, la del domingo, en la que los bombardeos de Israel y los enfrentamientos con milicias hacían temer lo peor, Trump ha confirmado esta pasada madrugada lo anunciado anoche por Israel: el plan sigue adelante, y el alto el fuego, vigente. 

GAZA CITY (---), 19/10/2025.- The body of a man is delivered to Al Shifa hospital following an Israeli air strike at Al Andalousia Building in the west of Gaza City, 19 October 2025. According to the Palestinian Ministry of Health in Gaza, at least one Palestinian was killed and several others wounded in the attack. EFE/EPA/MOHAMMED SABER
Muertos en ataques israelíes llegando al hospital, este domingo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Su-etena indarrean da Gazan, argi-itzalez betea den arren
author image

Olatz Prat | EITB

Última actualización

Durante los diez días transcurridos desde que Israel y Hamás alcanzaron el acuerdo de paz, el alto el fuego se ha tambaleado en varias ocasiones. Este mismo fin de semana Israel ha bombardeado Gaza, tras acusar a Hamás de violar el alto el fuego e incumplir su parte del acuerdo (como no entregar todos los cuerpos de los rehenes). 

El domingo por la mañana el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó bombardear "objetivos terroristas" después de que se produjeran tiroteos supuestamente entre milicianos gazatíes y tropas israelíes en la ciudad de Rafah, en los que murieron dos soldados israelíes. 

Trump ha explicado anoche que sospechan que los que han actuado contra los militares en Gaza no son de Hamás, sino rebeldes que actúan por su cuenta. 

Sin embargo, en su respuesta, Israel ha vuelto a bombardear civiles, asesinado en las últimas horas a docenas de personas, entre ellos niños y mujeres. Desde la entrada en vigor del alto el fuego 97 personas han sido asesinadas por Israel en Gaza y unas 230 han resultado heridas. 

La agencia palestina Wafa asegura que esta misma mañana los militares israelíes han matado a dos palestinos, aunque no han trascendido más detalles.

Tras una jornada de domingo en los que no han cesado los bombardeos, al atardecer Israel confirmaba que el alto el fuego seguía vigente, y así lo ha corroborado de madrugada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promotor del plan de paz que se está implementando. No obstante Israel ha dejado claro que defenderá a sus tropas, haciendo lo necesario para ello, y que "responderá duramente" a ataques de Hamás. 

En Cisjordania no hay descanso, los colonos siguen atacando y sembrando el pánico entre la población palestina, e Israel ha detenido a varias personas en las últimas horas. 

Reanudación de la ayuda humanitaria 

Mientras tanto, los gazatíes siguen intentando recomponer sus vidas y este lunes por la mañana han visto cómo se reanudaba la entrada de ayuda humanitaria interrumpida por los últimos bombardeos. 

De hecho, Egipto ha informado de que camiones con ayuda humanitaria han comenzado a entrar de nuevo en la Franja por los pasos de Kerem Shalom y Al Auja. 

En estos puntos de control los camiones están siendo inspeccionados uno a uno y, según ha denunciado Egipto, a algunos de ellos les han obligado a dar media vuelta, sin que se les haya dado más explicaciones. Pese a todo, las fuentes han asegurado que están entrando camiones llenos de alimentos, medicinas, productos de limpieza y material para construir viviendas provisionales, así como combustible. 

El papel de la UE en el futuro de Gaza

Este lunes los ministros de Exteriores de los 27 de la Unión Europea se reúnen para abordar los retos y responsabilidades de la Unión en el futuro de Gaza y  tratar de estabilizar la situación en Gaza y debatir sobre su contribución a la reconstrucción.  

La prioridad será asegurar la ayuda humanitaria y apoyar los programas humanitarios en marcha, así como destinar recursos y ayuda para la reconstrucción de Gaza. 

La Unión Europea mira a Oriente Próximo con "esperanza" pese a los "mil y un problemas" que enfrentar. "La función de la UE en la región no depende del plan de Trump. Empecemos por ahí. La UE ha sido un actor activo en esa región desde hace mucho tiempo", subrayan fuentes diplomáticas.

Asimismo, la UE ha aparcado por el momento la posibilidad de imponer sanciones a Israel. Las diferencias en esta materia entre los Estados miembros son evidentes y muchos abogan por esperar al desarrollo del acuerdo y el devenir de los acontecimientos. 

Netanyahu ordena atacar de nuevo "objetivos terroristas" en Gaza tras acusar a Hamas de violar el alto el fuego
Franja de Gaza Israel Oriente Próximo Donald Trump Unión Europea Derechos humanos Internacional

Más noticias Noticias del mundo

BUREIJ (GAZA Y CISJORDANIA), 19/10/2025.- Una persona camina por los escombros tras uno de los ataques lanzados este domingo por Israel en Gaza. Concretamente contra el campamento de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, donde se produjo al menos un muerto, según informó a EFE el Hospital al Adwa. El Ejército israelí lanzó este domingo varios ataques aéreos, en los que mató al menos a 20 personas, en diferentes zonas de la Franja de Gaza tras los supuestos enfrentamientos entre milicianos gazatíes y tropas israelíes de esta mañana, según informaron a EFE fuentes de los hospitales del enclave palestino. EFE/Str
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Israel asegura que ha "reanudado la aplicación del alto el fuego" tras los bombardeos de este domingo

Netanyahu ha ordenado al ejército que responda de forma “contundente” contra “objetivos terroristas” tras un incidente en Rafah. Al menos 36 personas han muerto a consecuencia de los bombardeos y la entrada de ayuda humanitaria ha sido suspendida. Hamás ha asegurado que está cumpliendo con el alto el fuego y ha anunciado el hallazgo de otro cadáver israelí.

Cargar más