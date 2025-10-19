Netanyahu ordena atacar "objetivos terroristas" en Gaza, tras acusar a Hamás de violar el alto al fuego
El acuerdo de paz pende de un hilo tras el anuncio de "actuar enérgicamente contra objetivos terroristas" del primer ministro israelí, nueve días después de la entrada en vigor del alto el fuego y sin aclarar si esto supone el fin del mismo. Además, el ejército israelí ha confirmado el bombardeo de este domingo sobre Rafah, sur de Gaza.
El primer ministro Benjamín Netanyahu ha ordenado este domingo volver a bombardear "enemigos terroristas" en la Franja de Gaza, tras haber vuelto a bombardear Rafah, el sur de Gaza.
"Tras la violación del alto el fuego por parte de Hamás, el primer ministro Netanyahu celebró una consulta con el ministro de Defensa y los jefes del sistema de seguridad, y ordenó actuar enérgicamente contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza", ha detallado la Oficina israelí este domingo.
Así pues, el anunció israelí sale a la luz nueve días después de la entrada en vigor del alto al fuego, lo que pone en peligro el acuerdo.
Bombardeo en Rafah
La Fuerza Aérea de Israel ha vuelto a bombardear este domingo Rafah, el sur de la Franja de Gaza. Aún no se han confirmado víctimas ni heridos.
Israel sigue culpando al grupo palestino Hamás por incumplir el acuerdo de alto al fuego, mientras los palestinos aseguran hacer todo lo posible para recuperar los cuerpos sepultados bajo los escombros.
El ejército israelí ha confirmado el ataque, argumentando que se ha realizado en respuesta a un ataque palestino.
"En respuesta, el Ejército comenzó a bombardear el área para eliminar la amenaza y desmantelar trampillas de túneles y estructuras militares utilizadas para actividad terrorista", ha informado el comunicado israelí.
Mientras tanto, los muertos se siguen sucediéndose en la Franja de Gaza, una semana después del alto al fuego.
Más noticias sobre noticias internacionales
Israel identifica los dos últimos cuerpos entregados por Hamás
El grupo palestino ha dejado en manos de la Cruz Roja ambos cadáveres, tras ser recuperados entre los escombros en la Franja de Gaza. Hamás ya advirtió que no disponía de todos los cadáveres, por lo que no podrían hacer entrega de ellos hasta encontrarlos.
Roban joyas de Napoleón en el Museo del Louvre
El ministerio de interior francés ha confirmado el robo de las joyas de Napoléon y la Emperatriz. Por su parte, el museo ha decidido cerrar durante toda la jornada del domingo.
Bolivia vuelve a las urnas para una inédita segunda vuelta que dará paso a un nuevo ciclo
En estas elecciones, en las que saldrá el presidente y el vicepresidente, se pondrá fin a 20 años de la izquierda en el poder, y el conservador Quiroga es favorito, frente al centrista Paz.
Miles de personas en todo EE.UU. protestan contra Trump
El movimiento No Kings (Reyes No) ha demostrado el malestar y la indignación de muchos ciudadanos en más de 2.600 ciudades de Estados Unidos.
Miles de personas en todo EE.UU. protestan contra Trump
Miles de personas han salido a la calle este sábado en varias ciudades de Estados Unidos para protestar contra lo que consideran un autoritarismo creciente del presidente Donald Trump, bajo el lema "No Kings" ("No queremos reyes"). Entre las ciudades destacan Nueva York, Washington y Miami.
38 gazatíes muertos, violaciones graves del acuerdo y el paso de Rafah aún cerrado, una semana después del alto el fuego
Netanyahu ha segurado que el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto seguirá cerrado "hasta nuevo aviso", frente a las declaraciones de la Embajada de Palestina en Egipto y la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalando que abriría el lunes. Ayer un bombardeo israelí mató a 11 personas de una misma familia.
El príncipe Andrés renuncia a todos sus títulos reales por su presunta relación con el caso Epstein
El príncipe Andres, hermano del rey Carlos III, renunciará a todos los títulos reales por sus vínculos con el empresario Jeffrey Epstein. Además, Virginia Giuffre denunció que fue obligada a mantener relaciones sexuales con el duque de York cuando tenía 17 años.
Israel identifica como Eliyahu Margalit el cadáver del rehén entregado el viernes por Hamás
Se trata de la última entrega, por ahora, del grupo islamista en el marco del acuerdo Israel.
Trump espera que la guerra de Ucrania pueda terminar sin suministrar Tomahawks a Kiev
Putin ha advertido al presidente estadounidense de que el suministro de Tomahawk a Ucrania sería percibido por Rusia como una escalada hostil.