Netanyahu ordena atacar "objetivos terroristas" en Gaza, tras acusar a Hamás de violar el alto al fuego

El primer ministro Benjamín Netanyahu ha ordenado este domingo volver a bombardear "enemigos terroristas" en la Franja de Gaza, tras haber vuelto a bombardear Rafah, el sur de Gaza.

"Tras la violación del alto el fuego por parte de Hamás, el primer ministro Netanyahu celebró una consulta con el ministro de Defensa y los jefes del sistema de seguridad, y ordenó actuar enérgicamente contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza", ha detallado la Oficina israelí este domingo.

Así pues, el anunció israelí sale a la luz nueve días después de la entrada en vigor del alto al fuego, lo que pone en peligro el acuerdo.

Bombardeo en Rafah

La Fuerza Aérea de Israel ha vuelto a bombardear este domingo Rafah, el sur de la Franja de Gaza. Aún no se han confirmado víctimas ni heridos.

Israel sigue culpando al grupo palestino Hamás por incumplir el acuerdo de alto al fuego, mientras los palestinos aseguran hacer todo lo posible para recuperar los cuerpos sepultados bajo los escombros.

El ejército israelí ha confirmado el ataque, argumentando que se ha realizado en respuesta a un ataque palestino.

"En respuesta, el Ejército comenzó a bombardear el área para eliminar la amenaza y desmantelar trampillas de túneles y estructuras militares utilizadas para actividad terrorista", ha informado el comunicado israelí.

Mientras tanto, los muertos se siguen sucediéndose en la Franja de Gaza, una semana después del alto al fuego.