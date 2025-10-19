Palestina
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Netanyahu ordena atacar "objetivos terroristas" en Gaza, tras acusar a Hamás de violar el alto al fuego

El acuerdo de paz pende de un hilo tras el anuncio de "actuar enérgicamente contra objetivos terroristas" del primer ministro israelí, nueve días después de la entrada en vigor del alto el fuego y sin aclarar si esto supone el fin del mismo. Además, el ejército israelí ha confirmado el bombardeo de este domingo sobre Rafah, sur de Gaza.

FOTODELDÍA Sderot (Israel), 10/07/2025.- Humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en el norte de la Franja de Gaza, cerca de Beit Hanún, visto desde el lado israelí de la frontera, este jueves. EFE/ Atef Safadi

Ataque aéreo en la Franja de Gaza. Foto: EFE.

Euskaraz irakurri: Netanyahuk "helburu terroristak" berriro erasotzea agindu du Gazan, Hamasi su-etena urratu izana leporatu ostean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El primer ministro Benjamín Netanyahu ha ordenado este domingo volver a bombardear "enemigos terroristas" en la Franja de Gaza, tras haber vuelto a bombardear Rafah, el sur de Gaza.

"Tras la violación del alto el fuego por parte de Hamás, el primer ministro Netanyahu celebró una consulta con el ministro de Defensa y los jefes del sistema de seguridad, y ordenó actuar enérgicamente contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza", ha detallado la Oficina israelí este domingo.

Así pues, el anunció israelí sale a la luz nueve días después de la entrada en vigor del alto al fuego, lo que pone en peligro el acuerdo.

Bombardeo en Rafah

La Fuerza Aérea de Israel ha vuelto a bombardear este domingo Rafah, el sur de la Franja de Gaza. Aún no se han confirmado víctimas ni heridos.

Israel sigue culpando al grupo palestino Hamás por incumplir el acuerdo de alto al fuego, mientras los palestinos aseguran hacer todo lo posible para recuperar los cuerpos sepultados bajo los escombros.

El ejército israelí ha confirmado el ataque, argumentando que se ha realizado en respuesta a un ataque palestino.

"En respuesta, el Ejército comenzó a bombardear el área para eliminar la amenaza y desmantelar trampillas de túneles y estructuras militares utilizadas para actividad terrorista", ha informado el comunicado israelí.

Mientras tanto, los muertos se siguen sucediéndose en la Franja de Gaza, una semana después del alto al fuego.

38 gazatíes muertos, violaciones graves del acuerdo y el paso de Rafah aún cerrado, una semana después del alto el fuego
Franja de Gaza Hamás Israel Benjamín Netanyahu Internacional Oriente Próximo Palestina

Más noticias sobre noticias internacionales

Cargar más