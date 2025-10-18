Palestina
Hamás ha entregado otros dos cadáveres esta noche

El grupo palestino ha dejado en manos de la Cruz Roja ambos cadáveres, tras ser recuperados hoy entre los escombros en la Franja de Gaza. Hamás ya advirtió que no disponía de todos los cadáveres, por lo que no podrían hacer entrega de ellos hasta encontrarlos.

Imagen de la Cruz Roja en Jan Yunis. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Hamasek beste bi gorpu entregatuko ditu gaur gauean
El grupo palestino Hamás ha anunciado esta tarde que entregaría otros dos cadáveres a la Cruz Roja, exhumados durante la noche de este sábado entre los escombros de la Franja de Gaza.

"Las Brigadas Al Qasam entregarán los cuerpos de dos prisioneros israelíes, recuperados hoy en la Franja de Gaza, a las 10.00 PM", ha comunicado el el grupo palestino y así lo ha hecho, según ha confirmado la BBC.

Por el momento, no han sido identificados los dos cuerpos sin vida.

Entre los escombros de Gaza, todavía faltan por encontrar los cuerpos de otros 18 israelíes sepultados durante los bombardeos.

El grupo palestino ya advirtió que no disponía de todos los cadáveres, por lo que no podrían hacer entrega de ellos hasta encontrarlos. A pesar de ello, la amenaza israelí sigue creciendo.

Además, los equipos de rescate de la Defensa Civil de la Franja de Gaza denunciaron un "doble rasero" con los fallecidos. Según han explicado, se ha permitido la entrada de maquinaria pesada para buscar a los israelíes sepultados, y no así para buscar a los miles de gazatíes bajo los escombros.

Hasta ahora, los islamistas han devuelto ya 11 cuerpos.

38 gazatíes muertos, violaciones graves del acuerdo y el paso de Rafah aún cerrado, una semana después del alto el fuego
