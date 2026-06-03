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El lehendakari Pradales insiste en que “no hay recorrido” para la propuesta de moción de censura de Feijóo

Imanol Pradales ha afirmado que el planteamiento del PP "parte de una ecuación que incorpora a un actor, como Vox" que hace imposible que el PNV entre en ella.
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Euskaraz irakurri: Feijooren zentsura mozio proposamenak ez duela biderik egingo du berretsi du Pradales lehendakariak
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Agencias | EITB

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El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que "no hay recorrido" para la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de moción de censura instrumental para convocar elecciones.

Pradales, en una entrevista en TV3, ha afirmado que ese planteamiento "parte de una ecuación que incorpora a un actor, como Vox" que hace imposible que el PNV entre en ella.

Ha explicado que la formación de Santiago Abascal es en Euskadi la "imagen del franquismo" y la expresión del "antagonismo con el autogobierno, la identidad y la lengua vascas".

El lehendakari ha considerado que la actual situación política debería hacer "reflexionar" al líder de los populares y que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene que "dar pasos" en favor de la transparencia si quiere continuar con la legislatura. 

Titulares de Hoy Imanol Pradales Gobierno de España PP Alberto Núñez Feijóo Política

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