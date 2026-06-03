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Trump firma una orden ejecutiva para limitar el acceso de migrantes indocumentados al sistema financiero

Según el magnate republicano, el acceso a los sistemas bancarios nacionales "debe limitarse a quienes tienen el derecho legal de estar" en el país y "se dedican al comercio legal y legítimo".
(Foto de ARCHIVO) May 27, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump speaks during a Cabinet meeting in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC, USA, on May 27, 2026. Trump is holding the meeting with members of his Cabinet as the US and Iran get closer to a deal,Image: 1106006357, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Samuel Corum - Pool via CNP / Zuma Press / Europa Press Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. Samuel Corum - Pool via CNP / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto 27/5/2026
Donald Trump en una imagen de archivo. Europa Press
Euskaraz irakurri: Paperik gabeko migratzaileei finantza-sistemarako sarbidea mugatzeko agindua sinatu du Trumpek
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Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes la firma de una "nueva y contundente" orden ejecutiva que busca poner fin al "fraude" y "revertir la inmigración ilegal masiva". A través de la misma, pretende impedir el acceso de personas migrantes en situación irregular a los sistemas financieros del país norteamericano.
  
Este decreto, que será dirigido por el Departamento del Tesoro, impedirá que los bancos, las tarjetas de crédito y las instituciones financieras sean utilizados “para facilitar el tráfico de personas, el tráfico de drogas, la inmigración ilegal y a los cárteles criminales que orquestan estas actividades", ha señalado el mandatario estadounidense en un mensaje publicado en su red social.
  
En dicha publicación, el inquilino de la Casa Blanca ha defendido que "los inmigrantes ilegales y los estafadores extranjeros roban miles de millones cada año a los contribuyentes estadounidenses", y ha justificado la nueva medida como "parte del esfuerzo histórico" de su Administración para "acabar con el fraude y revertir la inmigración ilegal masiva".
   
A juicio de Trump, "no es ridículo" sino "profundamente peligroso" el hecho de que "cualquier extranjero ilegal pueda simplemente presentar un carné de conducir de un estado gobernado por los demócratas o un documento fronterizo de (el expresidente Joe) Biden y tener acceso sin restricciones al sistema financiero de Estados Unidos".

Donald Trump Internacional

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