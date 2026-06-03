El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes la firma de una "nueva y contundente" orden ejecutiva que busca poner fin al "fraude" y "revertir la inmigración ilegal masiva". A través de la misma, pretende impedir el acceso de personas migrantes en situación irregular a los sistemas financieros del país norteamericano.



Este decreto, que será dirigido por el Departamento del Tesoro, impedirá que los bancos, las tarjetas de crédito y las instituciones financieras sean utilizados “para facilitar el tráfico de personas, el tráfico de drogas, la inmigración ilegal y a los cárteles criminales que orquestan estas actividades", ha señalado el mandatario estadounidense en un mensaje publicado en su red social.



En dicha publicación, el inquilino de la Casa Blanca ha defendido que "los inmigrantes ilegales y los estafadores extranjeros roban miles de millones cada año a los contribuyentes estadounidenses", y ha justificado la nueva medida como "parte del esfuerzo histórico" de su Administración para "acabar con el fraude y revertir la inmigración ilegal masiva".



A juicio de Trump, "no es ridículo" sino "profundamente peligroso" el hecho de que "cualquier extranjero ilegal pueda simplemente presentar un carné de conducir de un estado gobernado por los demócratas o un documento fronterizo de (el expresidente Joe) Biden y tener acceso sin restricciones al sistema financiero de Estados Unidos".