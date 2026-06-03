AEB-KO MIGRAZIO IRREGULARRA

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Trumpek agindu exekutibo bat sinatu du paperik gabeko migratzaileei finantza-sistemarako sarbidea mugatzeko

Presidente errepublikanoaren arabera, banku-sistema nazionaletarako sarbidea "herrialdean egoteko eskubide legala dutenek soilik izan behar dute", eta "legezko merkataritzan aritzen direnek".

(Foto de ARCHIVO) May 27, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump speaks during a Cabinet meeting in the Cabinet Room of the White House in Washington, DC, USA, on May 27, 2026. Trump is holding the meeting with members of his Cabinet as the US and Iran get closer to a deal,Image: 1106006357, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Credit line: Samuel Corum - Pool via CNP / Zuma Press / Europa Press Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. Samuel Corum - Pool via CNP / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto 27/5/2026
Donald Trump artxiboko irudi batean. Europa Press
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump AEBko presidenteak, astearte honetan, iragarri du agindu exekutibo "berri eta irmo" bat sinatu duela, "iruzurrari" amaiera emateko eta "legez kanpoko immigrazio masiboa murrizteko".

Ogasun Sailak betearaziko duen dekretu horrek eragotzi egingo du bankuak, kreditu-txartelak eta finantza-erakundeak "pertsonen trafikoa, droga-trafikoa, legez kanpoko immigrazioa eta jarduera horiek antolatzen dituzten kartel kriminalak finantzatzeko erabiltzea", adierazi du AEBko agintariak bere sare sozialean argitaratutako mezu batean.
  
Argitalpen horretan, Etxe Zuriko buruak defendatu duenez, "legez kanpoko migratzaileek eta atzerriko iruzurgileek milaka milioi lapurtzen dizkiete urtero zergadun estatubatuarrei", eta neurri berria bere Administrazioak "iruzurrarekin amaitzeko eta legez kanpoko immigrazio masiboa iraultzeko egindako ahalegin historikoaren zati" gisa justifikatu du.
   
Trumpen ustez, "ez da barregarria, oso arriskutsua da legez kanpoko edozein atzerritarrek demokratek gobernatutako estatu baten gidabaimena edo (Joe) Bidenen mugako agiri bat aurkeztea AEBko finantza sisteman nahieran sartzeko aukera izateko".

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