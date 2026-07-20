Burnham toma el cargo de primer ministro en Reino Unido y promete un “nuevo modelo político y económico”

Andy Burnham ha asumido este lunes el cargo de primer ministro del Reino Unido tras recibir el encargo del rey Carlos III para formar gobierno, con la promesa de impulsar "un nuevo modelo político y un nuevo modelo económico" para el país.

Burnham ha acudido al palacio de Buckingham para mantener una audiencia con el monarca, quien le ha encomendado oficialmente la formación del nuevo Ejecutivo. El relevo se ha producido después de que Keir Starmer haya presentado formalmente su dimisión como primer ministro en un encuentro privado con Carlos III.

El pasado viernes, Burnham fue proclamado líder del Partido Laborista tras obtener un amplio respaldo entre los diputados de la formación, lo que hizo innecesaria la celebración de unas elecciones internas.

Despedida de Starmer

Antes de abandonar Downing Street, Starmer se ha despedido rodeado por los ministros de su gabinete y el personal de la residencia oficial del primer ministro. En su intervención ha asegurado que fue "el privilegio" de su vida servir al país durante los dos años que permaneció en el cargo y ha defendido el legado de su gobierno. Según ha afirmado, deja una economía más fuerte, unos servicios públicos mejorados, menos niños en situación de pobreza, una inmigración en descenso y una reputación internacional del Reino Unido "enormemente reforzada".

Ya como jefe del Gobierno, Burnham ha comparecido por primera vez ante la opinión pública para marcar las líneas generales de su mandato. Aunque ha evitado anunciar medidas concretas o detallar la composición de su gabinete, ha adelantado un plan de acción con un horizonte de diez años cuyo objetivo principal será aliviar el coste de la vida de los ciudadanos, una de las principales promesas de su discurso político.

“No hemos sido lo bastante buenos”

El nuevo primer ministro ha reconocido además que el anterior Ejecutivo laborista no fue lo bastante eficaz. "No hemos sido lo bastante buenos, y tenemos que hacerlo mejor", ha afirmado, antes de prometer "los mayores cambios en los últimos 40 años".

Entre las prioridades de su futuro gobierno ha citado la reforma del sistema educativo, el refuerzo de los servicios de salud mental y la construcción de más viviendas subsidiadas. Al mismo tiempo, ha asegurado que esas políticas se desarrollarán respetando la disciplina fiscal y manteniendo los compromisos internacionales del Reino Unido en materia de defensa junto a sus aliados.

En las próximas horas se espera que Burnham anuncie a los integrantes de su primer gabinete. Los nombramientos de Economía, Interior, Defensa y Exteriores centran la mayor expectación, especialmente el responsable de la cartera económica, que será clave para desarrollar el programa del nuevo Ejecutivo.