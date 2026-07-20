Trump afirma que ya no existen "tensiones" con España tras la final del Mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que ya no existen "tensiones" con España después de que la selección española conquistara el Mundial al imponerse a Argentina por 1-0 en la prórroga de la final disputada en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

"Hablé con España y les felicité por tener un gran equipo", declaró Trump poco antes de embarcar en el Air Force One para regresar a Washington. El mandatario no aclaró si trasladó ese mensaje directamente al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que asistió al encuentro desde el palco.

Preguntado por la relación bilateral entre ambos países, Trump respondió: "No, no tengo tensiones. No tengo tensiones con nadie".

Tras el partido, el presidente estadounidense participó en la ceremonia de entrega de medallas a los jugadores de las dos selecciones finalistas y entregó el trofeo de campeón del mundo a Rodri, capitán del combinado español.

Las declaraciones de Trump se producen después de varios meses de relaciones tensas entre su Administración y el Gobierno de España, especialmente por las diferencias en torno a los compromisos de Madrid sobre el gasto en defensa en el marco de la OTAN.