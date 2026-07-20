RELACIONES DIPLOMÁTICAS
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Trump afirma que ya no existen "tensiones" con España tras la final del Mundial

El presidente de Estados Unidos ha afirmado que felicitó a España por su triunfo en la final del Mundial y ha negado que existan fricciones con Madrid. Sus declaraciones llegan tras meses de desencuentros entre ambas administraciones por el gasto en defensa en la OTAN.
EAST RUTHERFORD (United States), 20/07/2026.- US President Donald J. Trump (C) hands over the World Cup Trophy to Rodri of Spain during the awards ceremony after the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in East Rutherford, New Jersey, USA, 19 July 2026. (España) EFE/EPA/WILL OLIVER
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Munduko Txapelketako finalaren ostean Espainiarekin "tirabirarik" ez dagoela esan du Trumpek
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EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que ya no existen "tensiones" con España después de que la selección española conquistara el Mundial al imponerse a Argentina por 1-0 en la prórroga de la final disputada en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

"Hablé con España y les felicité por tener un gran equipo", declaró Trump poco antes de embarcar en el Air Force One para regresar a Washington. El mandatario no aclaró si trasladó ese mensaje directamente al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que asistió al encuentro desde el palco.

Preguntado por la relación bilateral entre ambos países, Trump respondió: "No, no tengo tensiones. No tengo tensiones con nadie".

Tras el partido, el presidente estadounidense participó en la ceremonia de entrega de medallas a los jugadores de las dos selecciones finalistas y entregó el trofeo de campeón del mundo a Rodri, capitán del combinado español.

Las declaraciones de Trump se producen después de varios meses de relaciones tensas entre su Administración y el Gobierno de España, especialmente por las diferencias en torno a los compromisos de Madrid sobre el gasto en defensa en el marco de la OTAN.

AMDEP9059. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 19/07/2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i) saluda al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez este domingo, en el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzman
España Donald Trump Pedro Sánchez Internacional

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