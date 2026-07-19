Los terremotos de Venezuela dejan ya más de 5100 muertos confirmados
El último balance oficial de víctimas de los terremotos del 24 de junio en Venezuela eleva los muertos a más de 5100, mientras que la cifra de heridos se mantiene estabilizada en torno a los 16 700, según ha comunicado a última hora de este sábado el vicepresidente del país, Jorge Rodríguez.
Concretamente, 5119 muertos y 16 740 heridos, cifra esta última que no ha variado desde el balance previo publicado antes del fin de semana. Sí que ha subido la cifra de fallecidos, y sustancialmente, desde los 4.930 declarados el viernes por el propio Rodríguez.
En total, hay 128 324 familias afectadas por los seísmos.
Naciones Unidas estima que 1,3 millones de personas afectadas por los terremotos necesitarán atención de emergencia durante los próximos seis meses.
Tres personas de origen vasco fallecieron a causa de los terremotos:
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, condecoró este sábado a 6000 rescatistas del país, así como a unidades caninas, por su labor tras el doble terremoto.
Por otra parte, el Ministerio de Ecosocialismo (Ambiente) de Venezuela ha informado este domingo que avanza en el Plan de Remediación Ambiental para el saneamiento integral y reordenamiento de la costa del estado La Guaira.
En una publicación en Instagram, la cartera de Estado ha explicado que habrá una reorganización del territorio desde un enfoque de planificación "consciente" para definir los nuevos usos del espacio y el resguardo de la naturaleza.
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