CONFLICTO EE. UU. - IRÁN
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EE.UU. lanza nuevos ataques contra Irán y Teheran advierte de una respuesta "contundente y devastadora"

En las últimas horas han continuado con bombardeos sobre la población iraní y ataques con misiles y drones contra bases americanas en Kuwait y Bahréin.
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Imagen de archivo de ataques sobre Irán.
Euskaraz irakurri: AEBk eraso gehiago egin ditu Iranen aurka, eta Teheranek erantzun "sendoa eta suntsitzailea" eman duela ohartarazi du
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Agencias | EITB

Última actualización

El conflicto entre Estados Unidos e Irán está subiendo en intensidad, después de los ataques del país americano de los últimos ocho días y que Irán diera por finalizado el acuerdo. La noche del sábado ha sido intensa con bombardeos y ataques con drones en ambos sentidos.

Estados Unidos ha anunciado el inicio de una nueva ronda de bombardeos contra Irán, por orden del presidente Donald Trump, para responder al ataque del sábado en Jordania que terminó con dos soldados estadounidenses muertos y uno más desaparecido.

Según ha informado el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) las fuerzas estadounidenses han atacado durante la noche instalaciones de vigilancia costera y defensa aérea, capacidades marítimas y depósitos de misiles y drones iraníes, "continuando así el debilitamiento de las capacidades militares de Irán".

"Los recursos militares estadounidenses también han atacado a las fuerzas de la Guardia Revolucionaria Islámica que lanzaron ataques contra militares estadounidenses en Jordania el 17 de julio", concluye el comunicado.

Irán ha respondido lanzando ataques matutinos con drones y misiles contra objetivos en Kuwait y Bahréin. Ambos países han declarado la alarma nacional en la madrugada.

Asimismo, el principal centro de mando militar del país persa, el general Abdolahi, ha advertido que cualquier nueva acción de “agresión, intimidación o barbarie” recibirá una respuesta “contundente y devastadora” de las Fuerzas Armadas iraníes.

El comandante aseguró que el “campamento enemigo”, tras “sufrir derrotas sucesivas en el campo de batalla”, busca ahora provocar divisiones entre la población y las autoridades iraníes.

Irán Estados Unidos Oriente Próximo Internacional

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