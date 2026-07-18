Al menos 7 muertos tras la séptima noche de ataques de EE. UU. a Irán; Teherán responde atacando bases en Kuwait y Baréin
Las autoridades iraníes han informado que al menos siete personas han muerto, todas civiles, y ocho han resultado heridas en la séptima noche consecutiva de ataques estadounidenses contra Irán, en la sureña provincia de Hormozgán. Irán ha respondido atacando bases en Kuwait y Baréin.
El portavoz del Gobierno provincial Ahmad Moradi ha informado a la agencia semioficial de noticias Tasnim que aún continúan recabando información acerca de las consecuencias de los ataques de esta noche. Por el momento, ha informado de siete fallecidos y ocho heridos.
Las autoridades han informado que han sido atacados al menos un túnel y tres puentes de las comunicaciones públicas del país. Por su parte, medios iraníes han explicado que ha habido explosiones en varias ciudades del país, tanto del centro como del sur y de la costa, cerca de Ormuz.
Mientras, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado el fin de esta oleada de ataques contra Irán. En su comunicado, informa de ataques contra "centros de vigilancia, infraestructuras logísticas militares, almacenes subterráneos de armamento y capacidades marítimas".
No obstante, segúnel Ministerio de Salud de Irán, a lo largo de estos siete días de ataques han muerto al menos 45 personas y han resultado heridas más de 400.
Irán ataca bases Kwait y Baréin
Mientras, Irán ha anunciado que varios soldados estadounidenses han muerto en los últimos ataques contra objetivos militares de Estados Unidos en Kuwait, en una nueva oleada de operaciones de represalia que incluyó también ataques en Baréin, golpeando bases, radares, centros de comunicaciones, depósitos de combustible, aeronaves y varios puentes.
"Los poderosos combatientes de las Fuerzas Terrestres de la Guardia Revolucionaria atacaron el lugar de concentración de las fuerzas agresoras en Arifjan (Kuwait) y causaron la muerte de varios de ellos", ha afirmado el cuerpo militar de élite iraní en un comunicado recogido por la agencia Fars.
Asimismo ha informado sobre "contundentes operaciones" con drones y misiles en el muelle de apoyo y suministro de combustible de la flota estadounidense en el puerto de Al Ahmadi, el radar de la base estadounidense de Ali al Salem y un hangar de reparación y mantenimiento de armamento y un refugio de drones.
En Baréin ha atacado a una concentración de las aeronaves de combate y depósitos de combustible, y destruido el centro de datos de inteligencia del conocido como "Batelco".
"Los países que albergan a militares estadounidenses y que han puesto sus territorios a disposición de estos agresores criminales para atacar Irán deben prepararse para recibir una respuesta equivalente", advirtió la Guardia Revolucionaria en su comunicado.
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