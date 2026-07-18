Al menos 7 muertos tras la séptima noche de ataques de EE. UU. a Irán; Teherán responde atacando bases en Kuwait y Baréin

Las autoridades iraníes han informado que al menos siete personas han muerto, todas civiles, y ocho han resultado heridas en la séptima noche consecutiva de ataques estadounidenses contra Irán, en la sureña provincia de Hormozgán. Irán ha respondido atacando bases en Kuwait y Baréin.

El portavoz del Gobierno provincial Ahmad Moradi ha informado a la agencia semioficial de noticias Tasnim que aún continúan recabando información acerca de las consecuencias de los ataques de esta noche. Por el momento, ha informado de siete fallecidos y ocho heridos.

Las autoridades han informado que han sido atacados al menos un túnel y tres puentes de las comunicaciones públicas del país. Por su parte, medios iraníes han explicado que ha habido explosiones en varias ciudades del país, tanto del centro como del sur y de la costa, cerca de Ormuz.

Mientras, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha anunciado el fin de esta oleada de ataques contra Irán. En su comunicado, informa de ataques contra "centros de vigilancia, infraestructuras logísticas militares, almacenes subterráneos de armamento y capacidades marítimas".

No obstante, segúnel Ministerio de Salud de Irán, a lo largo de estos siete días de ataques han muerto al menos 45 personas y han resultado heridas más de 400.