INCENDIOS FORESTALES
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El humo de los incendios en Canadá cubre varias ciudades de EE.UU.

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EITB

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Una densa capa de humo procedente de los incendios forestales en Canadá se extiende por el norte de Estados Unidos. Estados como Minnesota, Michigan, Ohio, Illinois y Nueva York permanecen bajo alerta por contaminación y las autoridades recomiendan limitar las actividades al aire libre, usar mascarillas en caso de salir para reducir la inhalación de humo, mantener puertas y ventanas cerradas y permanecer en interiores en las áreas más afectadas.

Incendios Estados Unidos Nueva York Canadá Internacional

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