El humo de los incendios en Canadá cubre varias ciudades de EE.UU.

Una densa capa de humo procedente de los incendios forestales en Canadá se extiende por el norte de Estados Unidos. Estados como Minnesota, Michigan, Ohio, Illinois y Nueva York permanecen bajo alerta por contaminación y las autoridades recomiendan limitar las actividades al aire libre, usar mascarillas en caso de salir para reducir la inhalación de humo, mantener puertas y ventanas cerradas y permanecer en interiores en las áreas más afectadas.