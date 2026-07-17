BASO-SUTEAK
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Kanadako suteen keak AEBko hainbat hiri estali ditu

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Kanadako baso-suteen ondoriozko ke-laino trinkoa iritsi da Estatu Batuetako iparraldera. Minnesota, Michigan, Ohio, Illinois eta New York estatuetan alertan daude airearen kutsaduragatik. Agintariek aire zabaleko jarduerak mugatzeko gomendatu dute, eta, kalera atera behar izanez gero, maskara erabiltzea. Ateak eta leihoak itxita edukitzea eta kaltetuen dauden eremuetan etxetik ez ateratzeko eskatu dute.

Suteak Ameriketako Estatu Batuak New York Kanada Munduko albisteak

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WASHINGTON (United States), 16/07/2026.- US President Donald Trump addresses the nation from the East Room of the White House in Washington, DC, USA, 16 July 2026. EFE/EPA/SAUL LOEB / POOL
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Trumpek zalantzan jarri du AEBko hauteskunde sistemaren zuzentasuna, eta Txinaren interferentziak salatu ditu

2020tik "inoizko hauteskunde-datu urraketarik handiena" izan zela eta Txinak 220 milioi boto-emaileren erregistroak "legez kanpo" eskuratu zituela frogatzen duten dokumentuak dituela ziurtatu du errepublikanoak. 2020ko hautesundeak galdu egin zituen Trumpek. Txinaren esanetan "erabat faltsuak" dira Trumpen akusazioak eta Txina "hauteskunde-kanpainako gai" gisa erabiltzea leporatu dio.

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