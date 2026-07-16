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Mugarik Gabeko Medikuek Gazatik ebakuatutako paziente gehiago har ditzala eskatu diote EBri

Erakundeak salatu du EBko estatu kideek aurten ebakuatutako pertsonen %2 baino ez dituztela hartu. Horrekin batera, ohartarazi du 1.400 pertsona baino gehiago hil direla ebakuazioaren zain zeudela.

GAZA (PALESTINA), 11/08/2025.- Fotografía tomada el 11 de julio en la ciudad de Gaza de Nour Al-Shaer, de ocho meses de edad, con desnutrición grave, que es examinada por una enfermera de MSF. La ONU confirmó hoy por primera vez de forma oficial algo que venían semanas alertando: que los palestinos de la Franja de Gaza sufren hambruna y que un total de 1,6 millones de los casi 2 millones de gazatíes padecen hambre. EFE/MSF/Nour Alsaqqa -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)-
Mugarik Gabeko Medikuak (MSF) Gazan. Argazkia: EFE.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Mugarik Gabeko Medikuek (MSF) Gazako Zerrendatik ebakuatutako pazienteen harrera "nabarmen" handitzea eskatu die Europar Batasuneko estatuei. Izan ere, erakundeak ohartarazi du 1.400 pertsona baino gehiago hil direla ebakuatuak izateko zain zirela, nahiz eta kopurua are handiagoa izan litekeen.

Medikuek erakundeak salatu du EBko estatu kideek 2026an ebakuatutako pertsonen % 2 baino ez dituztela hartu. Horren harira, azpimarratu du erantzun eskasak nabarmen murrizten dituela premiazko tratamendua behar dutenek jasotzeko duten aukerak, pertsona askoren bizia arriskuan jarriz.

MSFren arabera, nabarmen igo da ebakuazio medikoen premia, Israelek Gazan egindako azken erasoen ondorioz. Horrekin batera, Erakundeak azaldu du milaka pertsonak oraindik ez dutela behar duten tratamendua jaso, osasun sistemaren kolapsoa egoerak are gehiago larriagotu duelarik.

Era berean, erakundeak salatu du Israelgo agintariek urtarriletik eragozten dutela mediku horniduraren eta osasun langileen sarrera Palestinan.

Milaka pertsona, larri

Osasunaren Mundu Erakundearen (OME) datuen arabera, apirilean 18.500 paziente zeuden egoera kritikoan; horietatik, 4.000 haur. OMEren kalkuluen arabera, egungo erritmoari eutsiz gero, hamar urte beharko lirateke Gazako Zerrendako ebakuazio medikoetan pilatutako atzerapenari buelta emateko.

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