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Zelenskiren aurkako protesta ezohikoa Kieven

Iragarkia
LVIV (Ukraine), 16/07/2026.- Ukrainians protest against the dismissal of Ukrainian Defence Minister Mykhailo Fedorov in downtown Lviv, Western Ukraine, 16 July 2026, amid the ongoing Russian invasion. Protesters in Kyiv and other Ukrainian cities call for Fedorov to be kept on as defence minister in the government changes process in Ukraine. The protesters hold placards reading like 'Fedorov is the defence minister', 'Don't mess with what works', 'Hands off Fedorov', 'Bring Fedorov back', and others. (Protestas, Rusia, Ucrania, Leópolis, Kiev) EFE/EPA/MYKOLA TYS
18:00 - 20:00
Protestak Kieven, Ukraina. Argazkia: EFE.
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Zelenskik Defentsa ministro erreformazalea kargugabetu ostean piztu da protesta. Gobernuaren barruko tirabirek eta armadaren erreformen inguruko desadostasunek eragin dute krisia.

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