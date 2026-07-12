Ormuz "indarrez" kontrolatuko duela agindu du Iranek, Qatar, Oman eta Bahrain bonbardatu ostean
AEBrekin tentsioa areagotzen ari da, eta Washingtonek gutxienez 140 bonbardaketa egin ditu Iranen aurka.
Irango Armadak eta Guardia Iraultzaileak azken orduetan egindako bonbardaketa oldeak gutxienez hiru zauritu utzi ditu Qatarren eta alarmak piztu ditu Omanen eta Bahrainen, Ormuz kontrolatzeari buruz errepublika islamiarreko agintariek emandako abisuen ostean.
"Itsasartearen kontrola indarrez hartu dugu, eta indarrez babestuko dugu", ohartarazi du sare sozialetan Ebrahim Rezaei Irango Segurtasun Nazionalerako eta Atzerri Politikarako Batzordeko bozeramaileak, Mohamed Baqer Qalifab Irango negoziatzaile buruakAEBri aldebakarreko itunen aroa "amaitu" dela jakinarazi eta ordu batzuetara. Indarrean egon den su-etena arautzen zuen ulermen-memorandumari buruzko interpretazio desadostasun handien harira egin ditu adierazpen horiek.
Bahraingo alarmek hiru aldiz jo dute gaur goizean. Bitartean, erresumako Barne Ministerioak lasaitasunerako deia egin du eta herritarrei eskatu die gertuen dagoen leku segurura joateko. Bitartean, segurtasun iturriek ONA albiste agentzia ofizialari jakinarazi diotenez, "hainbat eraso egin dituzte Musandameko gobernuaren helburuen aurka", Omango gune menditsu batean, Ormuzeko itsasartearen eremuan eta Arabiar Emirerri Batuekiko mugan.
Eraso larrienak, hala ere, Qatarren izan dira, eta Barne Ministerioak salatu duenez, gutxienez hiru pertsona zauritu dira, tartean adingabe bat, "metraila gainera erorita".
AEBko Armadaren Aginte Nagusiak (CENTCOM) Iranen aurkako erasoak iragarri ditu igande honetan, lehen orduan, Guardia Iraultzaileak ontzi komertzial baten aurka egindako erasoaren ondoren. Izan ere, Teheranen arabera, Ormuzeko itsasartea itxita dago, "beste abisu bat eman arte".
Horrela, Washingtonek jakinarazi duenez, aste honetan Iranen aurka egindako erasoen hirugarren txandan, Irango 140 helburu militar jo dituzte, "misilen eta dronen biltegiei, itsaso baliabideei, munizioen biltegiei, komunikazio-sareei eta kostaldeko zaintza-postuei", besteak beste.
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