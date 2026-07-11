Irango buruzagi gorenak Khameneiren heriotzarengatik mendekua hartuko duela agindu du
Zazpi egunotan aitaren hileta ospakizunetan parte hartu duten dozenaka mila herritarrei idatziz eskertu die Mojtaba Khameneik. Ali Khamenei hil zutenetik, ez da jendaurrean azaldu.
Mojtaba Khamenei Irango buruzagi gorenak Ali Khamenei aitaren heriotzarengatik mendeku hartuko duela agindu du gaur, horren hileta ospakizunak amaitu diren honetan. Hain justu, zeremoniatan izandako "parte-hartze masiboa" eskertu die herritarrei Irango buruzagiak.
"Zure odol garbia eta gerrako martiri guztien odola mendekatuko ditugula agintzen dizugu, eta hiltzaile kriminal eta laidogarri horiek larrutik ordainduko dute. Hori da gure nazioaren eskakizuna, eta, zalantzarik gabe, bete egingo dugu", adierazi du buruzagi berriak idatzizko mezu batean. "Kriminal horiek ondo identifikatuta ditugu, eta hilobira eramango dute ohean lasai hiltzeko ametsa", nabarmendu du.
Era berean, eskerrak eman nahi izan dizkie Irango eta Irakeko hiri eta herriak bete dituzten dozenaka milioi pertsonei.
Israelek eta AEBk Ali Khamenei hil zutenetik, otsailaren 28tik, Mojtaba Khamenei ez da jendaurrera azaldu, ezta haren argazki, bideo edo ahots-grabaziorik argitaratu ere. Iranen eta AEBren arteko gatazka gori-gori dago berriro, Trumpek su-etena "amaitutzat" jo baitu asteon.
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