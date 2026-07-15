ERRESUMA BATUA-EB
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Gibraltarren jada ez dago hesirik

Iragarkia
derribo de la verja Gibraltar
18:00 - 20:00

Gibraltarko hesia, eraitsirik. Argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Gauerdiaz geroztik Espainiatik Gibraltarrera eta Gibraltarretik Espainiara igaro daiteke pasaporterik aurkeztu beharrik gabe. Brexitaren ondoren Europar Batasunak eta Erresuma Batuak sinatutako ituna indarrean sartu da. 

Erresuma Batua Espainia Brexit Munduko albisteak

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