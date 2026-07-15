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Fin a la verja de Gibraltar

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derribo de la verja Gibraltar
18:00 - 20:00
Derribo de la verja de Gibraltar. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Gibraltarren jada ez dago hesirik
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EITB

Última actualización

Desde antes de las 00:00 horas del día 15 de julio, hora en la que técnicamente ha entrado en vigor de forma provisional el tratado entre la Unión Europea y Reino Unido sobre el encaje de Gibraltar tras el brexit, es posible cruzar sin necesidad de presentar el pasaporte. 

Reino Unido España Post-Brexit Internacional

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