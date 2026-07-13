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Un incendio, probablemente provocado, arrasa parte del emblemático bosque de Fontainebleau

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Euskaraz irakurri: Sute batek, ziurrenik eragindakoa, Fontainebleauko baso enblematikoaren zati bat suntsitu du
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EITB

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Un incendio forestal que afecta al bosque de Fontainebleau, al sureste de París, y que ya ha arrasado unas 800 hectáreas podría haber sido provocado de forma intencionada, según ha declarado este lunes el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, durante una visita a esta zona de las afueras de París.

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