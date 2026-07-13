Von der Leyen aboga por fijar una edad mínima para acceder a las redes sociales

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha apostado este lunes por establecer una edad mínima para que los menores puedan acceder a las redes sociales, tras recibir el informe de un grupo de expertos sobre qué medidas puede adoptar la Unión Europea para proteger a los niños en internet.



"Así como no les damos a nuestros hijos las llaves del coche antes de que tengan el carné de conducir, o no les permitimos comprar alcohol hasta que tengan la edad legal para hacerlo, también debemos establecer la edad a partir de la cual los niños pueden acceder legalmente a las redes sociales", ha dicho Von der Leyen en una declaración a la prensa.

La presidencia de la Comisión Europea ha recibido hoy el informe que ha preparado un grupo de expertos sobre las medidas que puede adoptar la Unión Europea para proteger a los menores en internet, que aboga por un enfoque gradual y armonizado en la UE que Von der Leyen considera "convincente".



La alemana ha dicho que hasta los 3 años los niños no deben tener ningún tipo de acceso a las pantallas, y ha añadido que los menores de 13 solo deberían abrirse una cuenta en las redes sociales bajo la supervisión de sus padres, tutores o profesores y hacerlo "con un tiempo limitado".



A partir de los 13 años, el acceso a las redes dependerá de si las plataformas demuestran que son apropiadas para la edad en cuestión y seguras para los adolescentes.



"La responsabilidad radicará en demostrar que son seguras y apropiadas para la edad. Solo así se abrirá la puerta para que un adolescente acceda a las redes sociales después de los 13 años", ha señalado la presidenta de la Comisión.



En este sentido, Von der Leyen ha dicho que a la hora de limitar el acceso a los menores, hay que diferenciar entre distintos tipos de plataformas, para ver hasta qué punto son perjudiciales para los niños y adolescentes.



"Y la evidencia demuestra que se trata, principalmente, de las redes sociales, pero también de otros proveedores con funciones adictivas y no apropiadas para su edad", ha afirmado la mandataria.