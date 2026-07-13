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Fallecen 27 personas en un incendio registrado en un bar de Bangkok, Tailandia

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BANGKOK (Thailand), 12/07/2026.- Rescue workers recover the bodies of fire victims outside the burned pub following a fire in Bangkok, Thailand, 13 July 2026. At least 27 people were killed after a fire engulfed the pub, according to Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul. (Tailandia) EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT ATTENTION: GRAPHIC CONTENT
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: 27 pertsona hil dira Thailandian, Bangkokeko taberna batean izandako sutean
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EITB

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Decenas de personas han resultado heridas y hay una veintena en estado crítico. Las autoridades, que trabajan en la identificación de las víctimas, apuntan a un cortocircuito en una unidad de aire acondicionado como probable causa del incendio. 

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