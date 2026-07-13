Fallecen 27 personas en un incendio registrado en un bar de Bangkok, Tailandia
Decenas de personas han resultado heridas y hay una veintena en estado crítico. Las autoridades, que trabajan en la identificación de las víctimas, apuntan a un cortocircuito en una unidad de aire acondicionado como probable causa del incendio.
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El líder supremo iraní promete vengar la muerte de Jameneí
En un mensaje escrito dirigido al país, Mojtaba Jameneí ha agradecido la "masiva participación" de la población en el funeral de siete días que finalizó este viernes.
Trump accede a reanudar las conversaciones con Irán, pero avisa a Teherán de que el alto el fuego "terminó"
Irán, por su parte, ha negado haber solicitado nuevas conversaciones con Estados Unidos. Asimismo, el presidente de Estados Unidos ha dado instrucciones al Pentágono para bombardear Irán a "niveles nunca antes vistos" en caso de que sea asesinado como resultado de "un complot" de la República Islámica.
El ayatolá Alí Jameneí es enterrado en Mashhad tras seis días de funerales
Con el entierro del que fuera el líder supremo de Irán, se dan por concluidos los seis días de ceremonias fúnebres. Una multitud se ha congregado en las calles del país, en un acto donde el régimen ha querido mostrar una imagen de fuerza y unidad
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Trump da por acabado el alto el fuego con Irán y dice que no quiere negociar más
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en Ankara que el acuerdo marco de alto el fuego con Irán "se ha acabado" y ha descartado continuar con las negociaciones al considerar que el país está dirigido por "gente enferma, mala, violenta".