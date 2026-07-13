Irán y Estados Unidos intensifican el intercambio de ataques con nuevos bombardeos y represalias

La tensión en Oriente Próximo ha dado un nuevo salto este lunes con un intercambio de golpes entre Estados Unidos e Irán. Washington anunció una nueva oleada de bombardeos contra decenas de objetivos militares iraníes, mientras que Teherán respondió con ataques con misiles y drones contra instalaciones utilizadas por el Ejército estadounidense en Jordania, Bahréin, Kuwait y Omán.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha asegurado haber alcanzado "decenas de objetivos" mediante municiones de precisión con el objetivo declarado de reducir la capacidad iraní para amenazar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Entre los blancos atacados figuraban, por primera vez en esta campaña, sistemas de defensa aérea, además de radares costeros, capacidades de misiles y drones y embarcaciones ligeras.

Horas después, la Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado una operación de represalia contra varias bases con presencia militar estadounidense. Teherán ha afirmado haber atacado las instalaciones de Príncipe Hasán, en Jordania; Sheij Isa, en Bahréin; y Alí Salem, en Kuwait, además de un radar de detección de buques en Omán, asegurando haber causado importantes daños en depósitos de combustible, sistemas de defensa y centros de mando.

Las autoridades de los países afectados han confirmado incidentes, aunque sin respaldar las afirmaciones iraníes sobre el alcance de los daños. El Ejército jordano ha informado de la interceptación y destrucción de cuatro misiles procedentes de Irán que habían penetrado en su espacio aéreo, mientras que Bahréin ha activado las sirenas de alarma y ha pedido a la población que buscara refugio. Kuwait también ha informado de la interceptación de "ataques hostiles".

La Guardia Revolucionaria sostiene que las operaciones constituyen una primera fase de represalias por los bombardeos estadounidenses, y ha advertido de que continuarán. Además, ha insistido en que el estrecho de Ormuz forma parte del territorio iraní y ha amenazado con nuevas acciones si Washington mantiene su presencia militar y sus operaciones en la zona.

Por su parte, Estados Unidos ha reiterado que su ofensiva busca impedir que Irán ataque a los buques que cruzan el estratégico paso marítimo, y ha rechazado implícitamente las reivindicaciones iraníes sobre el control del estrecho. Washington mantiene que sus operaciones están dirigidas a degradar las capacidades militares de Teherán y proteger la navegación internacional.