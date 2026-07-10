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Trump accede a reanudar las conversaciones con Irán, pero avisa a Teherán de que el alto el fuego "terminó"

Asimismo, el presidente de Estados Unidos ha dado instrucciones al Pentágono para bombardear Irán a "niveles nunca antes vistos" en caso de que sea asesinado como resultado de "un complot" de la República Islámica.
(Foto de ARCHIVO) July 8, 2026, Ankara, Turkey: US President Donald Trump pictured at the official photo during a head of states and government summit of the NATO (North Atlantic Treaty Organization) military alliance, Wednesday 08 July 2026, in Ankara, Turkey.,Image: 1115282343, License: Rights-managed, Restrictions: * Belgium, France, Germany, Luxembourg and Netherlands Rights OUT *, Model Release: no , Credit line: Benoit Doppagne / Zuma Press / Europa Press Editorial licence valid only for Spain and 3 MONTHS from the date of the image, then delete it from your archive. For non-editorial and non-licensed use, please contact EUROPA PRESS. Benoit Doppagne / Zuma Press / Europa Press / ContactoPhoto 08/7/2026
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Trumpek onartu egin du Iranekin elkarrizketak berriro hastea, baina su-etena "amaitu" dela ohartarazi dio Teherani
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Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes la reanudación formal de las conversaciones con Irán, aunque ha avisado a la República Islámica de que esta decisión en modo alguno restaura el estado de alto el fuego, roto esta semana en medio de nuevos cruces de bombardeos entre ambos países por las tensiones en el estrecho de Ormuz.

"La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos las conversaciones. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado", ha manifestado Trump en un escueto mensaje publicado en redes sociales.

Este pasado jueves, el mandatario estadounidense ya avanzó que tenía conocimiento de acercamientos iraníes para "llegar a un acuerdo" que ponga fin a este nuevo episodio de la crisis, aunque inmediatamente expresó su desconfianza sobre las intenciones de Teherán.

Sobre la posibilidad de una nueva ofensiva militar a gran escala en este conflicto, Trump ha remarcado que "la ganaría muy rápidamente" porque, ha insistido, Estados Unidos ya ha "ganado militarmente". "Les queda (a los iraníes) muy poco", zanjó ante los medios durante su viaje de vuelta a Estados Unidos tras participar en la cumbre de la OTAN en Ankara.

Ultimátum de Trump

Asimismo, Trump ha dado instrucciones al Pentágono para bombardear Irán a "niveles nunca antes vistos" en caso de que sea asesinado como resultado de "un complot" de la República Islámica.

"He dejado instrucciones: si pasa algo, que los bombardeen literalmente a niveles que nunca antes hayan visto", ha asegurado el presidente de EE. UU. al ser preguntado sobre un posible plan para asesinarlo.

"Espero que me echen de menos", ha agregado, al ser preguntado por un eventual asesinato. No obstante, el mandatario ha dado a entender que no existe un complot reciente. 

Donald Trump Estados Unidos Irán Oriente Próximo Internacional

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