Reino Unido prohíbe el acceso a redes sociales a los menores de 16 años

El plan británico, que sigue al de otros países, como Australia o Francia busca prohibir el acceso completamente a estos menores a las principales plataformas de redes sociales, restricciones independientes sobre productos concretos, como aplicaciones de juego, y la imposibilidad de estar en contacto con personas desconocidas.



"Esto no es algo que no tenga un precio ni algo que se hace a la ligera. Pero el Gobierno siempre debe tomar decisiones, y está claro que una prohibición total es la elección correcta", ha explicado. "Los padres quieren lo mejor para sus hijos, y eso es realmente lo que implica ser padre. Y para mí, todo lo que quiero para mis hijos es que estén seguros y que sean felices", ha afirmado.



"Creo que cuando nosotros éramos pequeños las cosas eran más fáciles. Ahora la tecnología se cuela en cada resquicio de nuestras vidas y las respuestas de los padres, tras una serie de consultas, han sido claras: afirman que sus hijos son adictos a las redes sociales, que les restan tiempo con su familia y calidad de sueño", ha explicado.



Asimismo, ha aclarado que "es un gran paso" que "no ha sido fácil tomar". "Hemos querido supervisar a fondo todas las pruebas para no tomar decisiones a la ligera a medida que la tecnología va cambiando. (...) Es justo decir que esta medida se ha topado con la resistencia de algunas de las compañías más poderosas del mundo, pero ganaremos. Nuestra postura no puede ser más clara porque esto está haciendo que nuestros hijos sean menos felices y estén menos seguros", ha señalado.

Von der Leyen ve cada vez "más sólidos" los argumentos para retrasar el acceso de menores a las redes sociales

También la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido este lunes retrasar el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales debido a los riesgos que estas plataformas pueden tener durante etapas "fundamentales" de su desarrollo personal.



"Los argumentos a favor de retrasar el acceso a las redes sociales, debido a los riesgos existentes, son cada vez más sólidos", ha afirmado la conservadora alemana durante una comparecencia previa a la cumbre del G7 que se celebra esta semana en la localidad francesa de Evian, en la que se abordará este asunto.

Junto a la protección de los menores, Von der Leyen ha avanzado que los líderes del G7 discutirán también el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), defendiendo una mayor cooperación internacional para evaluar los nuevos modelos antes de su lanzamiento al mercado.

