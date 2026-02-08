El Gobierno checo, también a favor de prohibir las redes sociales a menores de 15 años
El Gobierno de la República Checa, liderado por el magnate populista Andrej Babiš, se ha mostrado este domingo a favor de una prohibición del uso de las redes sociales para los menores, siguiendo así las iniciativas de los Estados francés y español.
En un vídeo colgado hoy en X, el jefe de Gobierno checo formado por populistas, derechistas y eurocríticos, en el poder desde finales del año pasado, ha asegurado que apoya una prohibición como la impulsada por Francia, donde las redes sociales serán vetadas para los jóvenes menores de 15 años.
"Yo estaría a favor (de una prohibición), porque los expertos que conozco dicen que es terriblemente dañino para los niños. Terriblemente dañino. Y tenemos que proteger a nuestros niños", ha dicho Babiš.
Por su parte, el ministro de Deportes, Boris Šťastný, del partido eurocrítico Motoristé sobě ha mostrado en X su "apoyo inequívoco" a la iniciativa de Babiš.
Siguiendo el ejemplo de Austria, donde existe un veto a las redes sociales para menores de 16 años desde diciembre pasado, varios países de la Unión Europea (UE) han anunciado en los últimos días propuestas similares.
Te puede interesar
Bruselas concluye que el diseño "adictivo" de TikTok vulnera la ley comunitaria
La Comisión Europea ha puntualizado que, al "recompensar" constantemente a los usuarios con nuevos contenidos, ciertas características de diseño de TikTok alimentan la necesidad de seguir desplazándose por la pantalla y haciendo que el cerebro de los usuarios entre "modo piloto automático", lo que puede conducir a un comportamiento compulsivo y reducir el autocontrol de los usuarios. TikTok dice que es "categóricamente falso" que tenga un diseño adictivo.
Visita a la torre cuántica, el lugar donde crearán los chips para el desarrollo de la computadora cuántica
La torre cuántica se ha construido adosada al CIC Nanogune de Donostia-San Sebastián. Allí, entre otras cosas, se ha instalado un refrigerador de dilución y será el lugar donde elaborarán los chips que el ordenador cuántico necesita.
Australia y Francia marcan el camino para la regulación de redes sociales a menores
Australia y Francia se convirtieron en los primeros países del mundo en limitar el acceso de adolescentes a las redes sociales, estableciendo precedentes que podrían inspirar al Gobierno español a adoptar una medida similar.
La Comisión Europea abre expediente sancionador a X por las imágenes sexualizadas de Grok
Bruselas evaluará si X ha examinado y mitigado los riesgos asociados con la puesta en marcha de las funciones de su inteligencia artificial, Grok, en la Unión Europea.
Investigan nuevas filtraciones de datos de Pradales, Chivite y otros presidentes autonómicos
El 'hacker' de sobrenombre Eurogosth ha difundido el DNI, direcciones o teléfonos de responsables autonómicos, mientras que el 'hacker' con el alias Vindex, ha difundido en dos fases información de carácter personal del ministro Puente y otros altos cargos de Transportes.
TikTok crea una empresa conjunta bajo control estadounidense para esquivar el veto de la app en EEUU
El presidente estadounidense, Donald Trump, principal impulsor del acuerdo, ha celebrado en redes sociales la confirmación de la noticia, adelantada por la prensa hace un mes, destacando la importancia de la app en el apoyo de los jóvenes en su triunfo electoral de 2024.
Caída de X a nivel global por segunda vez esta semana
La red social, así como su IA, Grok, han dejado de funcionar con normalidad esta tarde en todo el planeta. El pasado martes también estuvo caída durante una hora.
X bloqueará la generación de imágenes sexualizadas con Grok
La red social amplía las restricciones de su inteligencia artificial tras la polémica por la creación de imágenes de personas reales con ropa íntima, incluidas menores de edad. La medida se aplica también a los suscriptores de pago.
Grok, la inteligencia artificial de X, se convierte en una herramienta para la violencia machista
Miles de usuarios están utilizando la IA de Elon Musk para generar imágenes de mujeres sexualizadas sin su consentimiento. Este hecho ha generado una gran controversia en el mundo. Por ello, hemos hablado con dos mujeres de Colectiva Femias, que cruza arte, feminismo e IA para cuestionar sus sesgos y construir tecnologías más justas.