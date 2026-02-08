El Gobierno de la República Checa, liderado por el magnate populista Andrej Babiš, se ha mostrado este domingo a favor de una prohibición del uso de las redes sociales para los menores, siguiendo así las iniciativas de los Estados francés y español.

En un vídeo colgado hoy en X, el jefe de Gobierno checo formado por populistas, derechistas y eurocríticos, en el poder desde finales del año pasado, ha asegurado que apoya una prohibición como la impulsada por Francia, donde las redes sociales serán vetadas para los jóvenes menores de 15 años.



"Yo estaría a favor (de una prohibición), porque los expertos que conozco dicen que es terriblemente dañino para los niños. Terriblemente dañino. Y tenemos que proteger a nuestros niños", ha dicho Babiš.



Por su parte, el ministro de Deportes, Boris Šťastný, del partido eurocrítico Motoristé sobě ha mostrado en X su "apoyo inequívoco" a la iniciativa de Babiš.



Siguiendo el ejemplo de Austria, donde existe un veto a las redes sociales para menores de 16 años desde diciembre pasado, varios países de la Unión Europea (UE) han anunciado en los últimos días propuestas similares.