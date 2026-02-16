A más uso de las redes sociales mayor aislamiento en jóvenes, según un estudio
El uso abusivo de las redes sociales está provocando una “epidemia de soledad” en los jóvenes estadounidenses, según ha podido constatar un estudio, que muestra cómo a más uso de estas plataformas, más propensos son los usuarios a sentirse solos, aislados y aumentar su riesgo de caer en una depresión.
La revista Journal of American College Health presenta este lunes las conclusiones de una investigación basada en el análisis de encuestas realizadas a 64 988 jóvenes de entre 18 y 24 años de más de 120 universidades estadounidenses.
Los investigadores, de las universidades norteamericanas de Cincinnati e Indiana, preguntaron a los estudiantes cuántas horas dedican a las redes sociales en una semana normal, al tiempo que investigaron el sentimiento de soledad preguntándoles con qué frecuencia se sentían excluidos, carecían de compañía o se consideraban aislados.
El uso abusivo de las redes e internet se determinó en más 16 horas semanales, teniendo en cuenta la consideración que ya se había hecho en estudios previos.
Los más propensos a sentir soledad
El análisis de los resultados indica que a más uso de las redes, más solos confesaban sentirse los jóvenes. Así, quienes usan las redes al menos 30 horas a la semana, son un 38 % más propensos a declarar soledad frente a quienes las utilizan menos de 16 horas semanales.
De los 64 988 jóvenes encuestados, el 54% decía sentir soledad, lo que coincide con otras investigaciones recientes realizadas en Estados Unidos.
Las estudiantes mujeres y de raza negra son las que afirman sentir más aislamiento y exclusión.
Establecer límites
“Sabemos que las personas que se sienten solas son más propensas a sufrir depresión, y tienen más riesgo de morir prematuramente”, señala una de las autoras, Madelyn Hill, actualmente en la Universidad de Ohio.
“Estos resultados subrayan lo extendida que está la soledad entre los estudiantes universitarios y ponen de relieve que el uso excesivo de las redes sociales puede estar sustituyendo las interacciones personales significativas que protegen su salud mental”, señala otra de las autoras, Ashley Merianos, de la Universidad de Cincinnati, en un comunicado.
Los autores consideran que los jóvenes deberían recibir más información sobre los potenciales efectos nocivos del uso de las redes sociales, y las instituciones educativas deberían animarles a establecer límites de tiempo para su uso.
