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Tim Cook dejará de ser CEO de Apple en septiembre y será relevado por John Ternus

La compañía tecnológica ha aprobado por unanimidad el relevo en su cúpula, que se hará efectivo el 1 de septiembre, cuando Cook pasará a ser presidente ejecutivo del consejo de administración.
CUPERTINO (United States), 20/04/2026.- (FILE) - Apple CEO Tim Cook speaks in the Steve Jobs Theater during an Apple event on the campus of Apple Park in Cupertino, California, USA, 09 September 2025 (reissued 20 April 2026). Apple announced on 20 April 2026 that Tim Cook will transition to the role of Executive Chairman of the board, with John Ternus, currently Senior Vice President of Hardware Engineering, set to become Apple's next Chief Executive Officer effective 01 September 2026. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO
Tim Cook, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Tim Cookek Appleren CEO izateari utziko dio irailean, eta John Ternusek ordezkatuko du
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Agencias | EITB

Última actualización

El consejero delegado de Apple, Tim Cook, dejará su cargo el próximo mes de septiembre y será sustituido por John Ternus, actual vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, según ha anunciado la empresa en un comunicado.

El relevo ha sido aprobado por unanimidad por el consejo de administración y se hará efectivo el 1 de septiembre, fecha en la que Cook pasará a ocupar el puesto de presidente ejecutivo del consejo. El directivo, de 65 años, ha asegurado que liderar la compañía ha sido “el mayor privilegio de su vida”.

Por su parte, Ternus, de 51 años, forma parte de la empresa desde 2001 y ha desarrollado su carrera en el área de ingeniería de hardware. Ha desempeñado un papel clave en productos como el iPad, los AirPods o distintas generaciones del iPhone, además de equipos Mac y el Apple Watch.

La compañía destaca también su contribución en el desarrollo de nuevos dispositivos y en la mejora de la fiabilidad, la durabilidad y la sostenibilidad de los productos. Su trabajo ha coincidido con una etapa en la que la gama Mac ha alcanzado niveles de popularidad y potencia sin precedentes en sus cuatro décadas de historia.

Cook se incorporó a la empresa en 1998 y asumió el cargo de consejero delegado en 2011, en sustitución de Steve Jobs. Durante su etapa, ha supervisado el lanzamiento de nuevos productos y servicios, como Apple Vision Pro, Apple Pay o Apple Music.

Bajo su liderazgo, Apple ha multiplicado su valor hasta alcanzar una capitalización de unos 4 billones de dólares, situándose entre las mayores empresas cotizadas del mundo.

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