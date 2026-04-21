Tim Cook dejará de ser CEO de Apple en septiembre y será relevado por John Ternus

El consejero delegado de Apple, Tim Cook, dejará su cargo el próximo mes de septiembre y será sustituido por John Ternus, actual vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, según ha anunciado la empresa en un comunicado.

El relevo ha sido aprobado por unanimidad por el consejo de administración y se hará efectivo el 1 de septiembre, fecha en la que Cook pasará a ocupar el puesto de presidente ejecutivo del consejo. El directivo, de 65 años, ha asegurado que liderar la compañía ha sido “el mayor privilegio de su vida”.

Por su parte, Ternus, de 51 años, forma parte de la empresa desde 2001 y ha desarrollado su carrera en el área de ingeniería de hardware. Ha desempeñado un papel clave en productos como el iPad, los AirPods o distintas generaciones del iPhone, además de equipos Mac y el Apple Watch.

La compañía destaca también su contribución en el desarrollo de nuevos dispositivos y en la mejora de la fiabilidad, la durabilidad y la sostenibilidad de los productos. Su trabajo ha coincidido con una etapa en la que la gama Mac ha alcanzado niveles de popularidad y potencia sin precedentes en sus cuatro décadas de historia.

Cook se incorporó a la empresa en 1998 y asumió el cargo de consejero delegado en 2011, en sustitución de Steve Jobs. Durante su etapa, ha supervisado el lanzamiento de nuevos productos y servicios, como Apple Vision Pro, Apple Pay o Apple Music.

Bajo su liderazgo, Apple ha multiplicado su valor hasta alcanzar una capitalización de unos 4 billones de dólares, situándose entre las mayores empresas cotizadas del mundo.