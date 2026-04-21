Tim Cook dejará de ser CEO de Apple en septiembre y será relevado por John Ternus
El consejero delegado de Apple, Tim Cook, dejará su cargo el próximo mes de septiembre y será sustituido por John Ternus, actual vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, según ha anunciado la empresa en un comunicado.
El relevo ha sido aprobado por unanimidad por el consejo de administración y se hará efectivo el 1 de septiembre, fecha en la que Cook pasará a ocupar el puesto de presidente ejecutivo del consejo. El directivo, de 65 años, ha asegurado que liderar la compañía ha sido “el mayor privilegio de su vida”.
Por su parte, Ternus, de 51 años, forma parte de la empresa desde 2001 y ha desarrollado su carrera en el área de ingeniería de hardware. Ha desempeñado un papel clave en productos como el iPad, los AirPods o distintas generaciones del iPhone, además de equipos Mac y el Apple Watch.
La compañía destaca también su contribución en el desarrollo de nuevos dispositivos y en la mejora de la fiabilidad, la durabilidad y la sostenibilidad de los productos. Su trabajo ha coincidido con una etapa en la que la gama Mac ha alcanzado niveles de popularidad y potencia sin precedentes en sus cuatro décadas de historia.
Cook se incorporó a la empresa en 1998 y asumió el cargo de consejero delegado en 2011, en sustitución de Steve Jobs. Durante su etapa, ha supervisado el lanzamiento de nuevos productos y servicios, como Apple Vision Pro, Apple Pay o Apple Music.
Bajo su liderazgo, Apple ha multiplicado su valor hasta alcanzar una capitalización de unos 4 billones de dólares, situándose entre las mayores empresas cotizadas del mundo.
Te puede interesar
La escasez de memoria RAM podría alargarse hasta 2030, según expertos
Los principales fabricantes del sector como son Samsung, SK Hynix y Micron están trabajando para aumentar la producción de memoria con nuevas plantas de fabricación, pero ese proceso llevará tiempo y se espera que solo puedan cubrir el 60 % de la demanda para finales de 2027.
Meta prueba Instagram Plus, una suscripción con historias más largas, listas privadas y otras funciones exclusivas
Este nuevo servicio de suscripción de pago permitirá también destacar una historia a la semana para que la vea más gente y enviar un 'Superlike' animado a las historias en las que se desee "mostrar un cariño especial". La prueba se ha lanzado de manera limitada en algunos países y su precio oscila entre un y dos euros al mes.
La función erótica de ChatGPT queda en pausa mientras OpenAI mejora el asistente
La compañía tecnológica ha decidido posponer sin nueva fecha esta función, que permitiría a usuarios adultos verificados acceder a contenido erótico, para priorizar mejoras en la inteligencia del sistema y en su capacidad de personalización.
La IA puede ser "letal" en personas vulnerables mentalmente, advierte un psiquiatra
La Inteligencia Artificial "no tiene conciencia, no tiene compasión y no quiere" a su usuario, por lo que se trata de una herramienta a la que "le da igual lo que te pase". Además, generalmente es "complaciente" y dice a las personas "lo que quieren escuchar".
El Gobierno español pedirá a la Fiscalía que investigue posibles delitos de X, Meta y TikTok
"Estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas. El Estado no lo puede permitir", ha subrayado Pedro Sánchez en X.
A más uso de las redes sociales mayor aislamiento en jóvenes, según un estudio
El análisis de los resultados indica que a más uso de las redes, más solos confesaban sentirse los jóvenes. Así, quienes usan las redes al menos 30 horas a la semana, son un 38 % más propensos a declarar soledad frente a quienes las utilizan menos de 16 horas semanales.
El Gobierno checo, también a favor de prohibir las redes sociales a menores de 15 años
En un vídeo colgado hoy en X, el jefe de Gobierno checo formado por populistas, derechistas y eurocríticos, en el poder desde finales del año pasado, ha asegurado que apoya una prohibición como la impulsada por Francia, donde las redes sociales serán vetadas para los jóvenes menores de 15 años.
Bruselas concluye que el diseño "adictivo" de TikTok vulnera la ley comunitaria
La Comisión Europea ha puntualizado que, al "recompensar" constantemente a los usuarios con nuevos contenidos, ciertas características de diseño de TikTok alimentan la necesidad de seguir desplazándose por la pantalla y haciendo que el cerebro de los usuarios entre "modo piloto automático", lo que puede conducir a un comportamiento compulsivo y reducir el autocontrol de los usuarios. TikTok dice que es "categóricamente falso" que tenga un diseño adictivo.
Visita a la torre cuántica, el lugar donde crearán los chips para el desarrollo de la computadora cuántica
La torre cuántica se ha construido adosada al CIC Nanogune de Donostia-San Sebastián. Allí, entre otras cosas, se ha instalado un refrigerador de dilución y será el lugar donde elaborarán los chips que el ordenador cuántico necesita.