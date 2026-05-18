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YouTube, Snapchat y TikTok llegan a un acuerdo con la escuela de Kentucky que las demandó por "promover la adicción"

Estas compañías tecnológicas han evitado así el primer gran juicio escolar en EE. UU. por adicción a redes sociales. De momento, no se han revelado los detalles ni las condiciones del pacto.

(Foto de ARCHIVO) February 4, 2026, Spain: In this photo illustration, the Facebook, TikTok, Instagram, X, Snapchat, Threads, YouTube, Telegram, WhatsApp logo seen displayed on a smartphone. Spanish Prime Minister Pedro Sánchez, announced on the 3 February a law to ban access to social media for children under 16, as Spain joins five other European countries in the 'Coalition of the Digital Willing' to advance coordinated and effective regulation of social media platforms and strengthen age-verification systems across Europe. Europa Press/Contacto/Davide Bonaldo 04/2/2026
Teléfono móvil con varias aplicaciones de redes sociales. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: YouTube, Snapchat eta TikTok sare sozialek akordioa lortu dute "eragindako mendekotasunagatik" salatu zituen Kentuckyko eskolarekin
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Agencias | EITB

Última actualización

Google, Snapchat y TikTok han alcanzado este viernes un acuerdo extrajudicial, evitando así el primer juicio programado en Estados Unidos en el que un distrito escolar las acusaba de "promover la adicción" a las redes sociales y que pretendía obligarles a sufragar los costes de los programas de salud mental para combatir la crisis de ansiedad y adicción digital que, según los denunciantes, fueron provocadas por las empresas.

Por el momento, no se han revelado los detalles financieros ni las condiciones del pacto, que dirime las reclamaciones presentadas por el distrito escolar de Breathitt, al este de Kentucky, ante un tribunal federal de Oakland, California. Este mismo tribunal mantiene abierto otro proceso legal por la misma causa contra Meta, cuyo juicio está programado para comenzar el próximo 15 de junio.

"Este asunto se ha resuelto amistosamente y nuestro objetivo sigue siendo desarrollar productos adecuados para cada edad y controles parentales que cumplan con esa promesa", ha expresado un portavoz de YouTube en un comunicado.

El juicio servirá de precedente para más de 1200 demandas similares registradas en todo el país, en las que los distritos escolares alegan que las principales empresas de redes sociales han perjudicado tanto a los estudiantes que están socavando el sistema educativo.

Por otro lado, un portavoz de Snap, la empresa motriz de Snapchat, ha celebrado que las partes involucradas hayan "sido capaces de resolver este asunto de forma amistosa".

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