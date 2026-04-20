La escasez de memoria RAM podría alargarse hasta 2030, según expertos
Los principales fabricantes de memoria a nivel global están trabajando en aumentar la producción de fabricación de memoria DRAM, sin embargo, se espera que solo logren cubrir el 60 % de la demanda para finales del próximo año 2027, según Nikkei Asia, lo que alargará la crisis de escasez de memoria durante los próximos años.
El sector tecnológico está experimentado una escasez en memorias RAM que afecta principalmente al consumo, y que obligará a subir los precios de los productos, como ya han anticipado algunos fabricantes.
Esto se debe, en parte, a la alta demanda de la inteligencia artificial (IA), que está provocando que las tecnológicas prioricen la fabricación y el suministro de memorias de alto rendimiento para centros de datos, en lugar de memorias RAM para consumo.
En este marco, aunque los principales fabricantes del sector como son Samsung, SK Hynix y Micron, que suman cerca del 90 % de la producción mercado global, están trabajando para aumentar la producción de memoria con nuevas plantas de fabricación, el proceso llevará tiempo y se espera que solo puedan cubrir el 60 % de la demanda para finales del próximo año, como ha podido conocer Nikkei Asia.
Aunque los principales fabricantes ya están trabajando en aumentar la producción de memoria, la mayoría de sus esfuerzos no estarán operativos hasta, como pronto, durante el próximo año, y se enfocarán principalmente en memorias HBM. Esto hace que el impulso no sea suficiente y, con ello, que la crisis de escasez de RAM continúe durante los próximos años.
Incluso, también se verá afectada la memoria para IA, según el presidente de SK Group, Chey Tae-won, quien ha apuntado que las limitaciones de suministro en memoria de IA podrán continuar hasta el año 2030.
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