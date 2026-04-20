RAM memoriaren krisia 2030era arte luza liteke, adituen arabera

RAM memoria. Argazkia: Europa Press
Mundu mailako memoria fabrikatzaile nagusiak DRAM memoriaren ekoizpena handitu nahian dabiltza, baina 2027. urtearen amaierarako eskariaren % 60 soilik betetzea espero dute, Nikkei Asiaren arabera. Hartara, memoria gabeziaren krisia areagotu egingo da.

Teknologia sektoreak bizi duen krisietako bat da aipatutakoa, eta horrek kontsumoari eragiten dio bereziki. Gauzak horrela, zenbait ekoizlek ohartarazi dute prezioak igotzea ekarriko duela krisi horrek.

Neurri batean, adimen artifizialaren (IA) eskaera handitu denetik dago ataka larrian RAM memoriaren ekoizpena, teknologia enpresen lehentasun bihurtu baita errendimendu handiko memoriak ekoiztea eta hornitzea.

Esparru horretan, sektoreko fabrikatzaile nagusiak, Samsung, SK Hynix eta Micron, —merkatuko ekoizpen globalaren % 90 inguru dute—, ekoizpen fabrika berriak sortzen ari dira arazo horri irtenbidea emate aldera, baina prozesu luzeak direnez, datorren urte amaierarako, soilik eskariaren % 60 betetzea lortuko dute, Nikkei Asiak jakinarazi duenez.

Izan ere, ekoizpena handitzeko eginahalean, fabrikazioa ez da martxan egongo gutxienez datorren urtera arte, eta beraz, pentsa baino gehiago luzatuko da krisia; 2030era arte, beharbada.

Are gehiago, SK Group taldeko Chey Tae-wonen esanetan, adimen artifizialaren memoriari ere eragingo dio.

TikToken diseinu "adiktiboak" Europar Batasuneko legea urratzen duela ondorioztatu du Bruselak

TikToken diseinu "adiktiboak" Europar Batasuneko legea urratzen duela ondorioztatu du Bruselak

Europako Batzordeak zehaztu duenez, erabiltzaileak etengabe eduki berriekin "saritzen" dituenez, TikToken diseinuaren zenbait ezaugarrik pantailan mugitzen jarraitzeko beharra elikatzen dute, eta erabiltzaileen garuna "pilotu automatiko moduan" sartzea eragiten dute. Horrek portaera konpultsiboa izatea eta erabiltzaileen autokontrola murriztea ekar dezake. TikTokek esan du "erabat faltsua" dela bere diseinuak mendekotasuna sortzen duenik.

